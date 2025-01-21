Borsa İstanbul’da getiri potansiyeli yüksek: BİST’de zorlu ama kazançlı görünüm

Türkiye sermaye piyasalarının öncü aracı kurumlarından Yapı Kredi Yatırım, 2025 yılı için hazırladığı “Karanlık Şafağın Eşiğidir” başlıklı hisse senedi strateji raporunu yayımladı. 2025’te başta bankalar olmak üzere 2024’e oranla daha başarılı finansal tabloların beklendiği ifade edilen raporda, bunun enflasyondaki düşüşle birlikte yılın ikinci yarısından itibaren görünür olacağının altı çizildi. Türkiye’nin 2025 makro verilerine yönelik de yüzde 3,2’lik bir büyüme ile yılsonu TÜFE’nin yüzde 27,8'e gerilemesinin beklendiği paylaşıldı.

Emtia için daha iyi bir yıl olabilir

Raporun küresel piyasalara yönelik kısmında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın özellikle tarifeler olmak üzere izleyeceği politikaların yakından takip edileceği ve merkez bankalarının faiz indirimlerinin süreceği belirtildi. Küresel hisse piyasalarında, özellikle DXY ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ilk çeyrekte zirve yaptıktan sonra riskli varlıklarda yaşanabilecek büyük bir düzeltmenin bir dip alım fırsatı yaratabileceği paylaşıldı. Emtia için daha iyi bir yıl öngörülen raporda, altının varlık sınıfları arasındaki güçlü görünümünü koruduğu ifade edildi.

“Değerlemeler fırsatlar sunuyor ancak sabır gerektiriyor”

Para politikasının yeni yılda mali politikalarla da destekleneceğini düşündüklerini söyleyen Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, şu değerlendirmede bulundu: “Enflasyonu düşürme çabalarının amaçlanan sonuçları vermesini ve nihayetinde BİST'in tüm yıl getirisini desteklemesini bekliyoruz, ancak yükselişin inişli çıkışlı olması kuvvetle muhtemel. Faiz indirimlerin zamanlaması, hızı ve büyüklüğü endeksin görünümünün ana belirleyicisi olacak. Türkiye’nin MSCI’daki ağırlığı 2022’deki yüzde 0,2’lerden şu an için yüzde 0,8’lere yükseldi. Değerlemeler fırsatlar sunuyor ancak sabır gerektiriyor. Yapı Kredi Yatırım olarak güncellediğimiz Model Portföyümüzde fiyatlama güçleri sayesinde yüksek enflasyon döneminde gelir ve marjlarını yüksek oranda koruyabilen, finansalları yüksek faiz ve değerli TL’den faydalanan, net işletme sermaye ihtiyacı ve borçluluğu düşük olan şirketlerin hisselerini tercih ediyoruz.”