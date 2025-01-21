Kimpur ve Ravago Petrokimya iş birliğinin ilk üretimi gerçekleşti

Kimpur ve Ravago Petrokimya A.Ş. Düzce tesisinde gerçekleştirilen ilk üretimle iş birliklerini somut bir başarıya dönüştürdü.

Kimpur’un global konumu daha da güçleniyor

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 188. sırada yer alan ve 5 kıtada 55’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kimpur, 141 bin ton kapasiteli Gebze Üretim Tesisi, 115 bin ton kapasiteye ulaşacak olan Düzce Üretim Tesisi ve Avrupa’daki 25 bin ton kapasiteli bağlı ortaklığıyla bölgedeki en büyük poliüretan sistem evi konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kısa sürede üretim kapasitesinde sağlanan bu artış, Kimpur’un hem yerel hem de global pazarlardaki konumunu pekiştirirken, şirketin poliüretan sistem evleri arasında dünya genelinde ilk 10 sırada yer alma hedefini gerçekleştirmesine de katkı sağladı.

Kimpur CEO’su Cavidan Karaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ravago Petrokimya A.Ş. ile iş birliğimiz sonucu tesisimize taşınan reaktörlerle gerçekleştirdiğimiz ilk üretimden başarılı ve verimli sonuçlar almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarı, Düzce Üretim Tesisimizin Kimpur’un global üretim vizyonunda güçlü bir üretim üssü olma iddiasını destekledi. Kimpur olarak global bir marka olma yolunda güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz.”

Bu önemli iş birliği ve gerçekleştirilen ilk üretimle Kimpur, sektördeki konumunu daha da güçlendirmeye devam ederken global hedeflerine kararlılıkla ilerliyor. Her adımıyla yenilikçi çözümleri ve sürdürülebilir büyümeyi odağına alan Kimpur, sektöre yön veren bir lider olmayı sürdürüyor.