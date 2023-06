Borsa İstanbul'da gong, Europower için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Europower Enerji için çaldı. Girişim Elektrik bünyesinde faaliyet gösteren, 12-14 Nisan tarihlerinde halka arz olan ve 20 Nisan’da EUPWR koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Europower hisselerinin halka arz büyüklüğü 2,4 milyon lira oldu. Şirketin halka arzına 4,83 kat talep gelirken 60 milyon adet pay satıldı.

Törende konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Borsamızda 20 Nisan’da işlem görmeye başlayan Europower Enerji, sektöründe çok geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sunuyor, farklı ihtiyaçlara göre çözümler geliştiriyor. Yüksek mühendislik kapasitesiyle dünyanın her bir yanına ihracat yapıyor. Europower Enerji’nin bu başarısı, halka arzda yatırımcıların yüksek ilgisiyle karşılık buldu. Gelen yüksek taleple, halka arzda 2 milyon 118 bin yatırımcı pay aldı. Rekor seviyedeki bu ilgi, Europower Enerji’nin hem değerini, hem de sorumluluğunu artırıyor. Halka arzlarla gelen yeni yatırımcı sayısının giderek artması nedeniyle, finansal okur yazarlık konusunda sermaye piyasamızın tüm paydaşları, başta Borsamız olmak üzere, daha fazla gayret gösteriyor.” diye konuştu.

“Globalde önemli bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”

Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı ise şunları kaydetti: “Şu an beş kıtada yetmişten fazla ülkeye ticaret yapıyoruz. Bize güvenen bireysel ve kurumsal yatırımcılarının güçlü talepleri, başarı öykümüzde doğru yolda ve doğru sektörde olduğumuzu kanıtladı. Mevcut insan kaynaklarımız, teknik donanımımız ve mühendislik, üretim, lojistik ve test imkânlarımız ile, elektrik ve enerjinin her noktasına hitap eden ürün ve sistemlerimiz ile, müşterilerimizin taleplerini uluslararası kalite anlayışıyla sağlıyoruz. Teknolojiyi yakalayan, akıllı, izlenebilir, kontrol edilebilir ürün ve sistemlerle dünyanın her yerinden yoğun talep geliyor. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek yeni tesisler ve sektördeki gelişmeleri izleyerek üretmeye başlayacağımız yeni ürünlerimiz ile Türkiye’den çıkmış, global anlamda önemli bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımına hitap eden her gerilim seviyesinde ürünler üretmemiz nedeni ile dünyadaki enerji ihtiyacına, artan kapasite ile cevap vereceğiz. Dünyada artan enerji ihtiyacının yanında, karbon emisyonunu azaltmaya ilişkin global eğilimler ve enerji üretimindeki değişimler, şirketimize sınırsız bir iş ve sınırsız bir müşteri potansiyeli oluşturuyor.”