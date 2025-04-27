Borusan ve CEVA Logistics arasında hisse devri

Borusan Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Borusan Yatırım’ın yüzde 30,53 ve Borusan Holding’in yüzde 69,47 oranında pay sahibi olduğu Borusan Tedarik'in CEVA Logistics’e yüzde 100 hissesinin satışı için hisse devir sözleşmesi imzalandı. Hisse devir sözleşmesinde toplam devir bedeli, olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta ilgili hissedara hissesi oranında nakden ödenmek üzere 440 milyon dolar olarak belirlendi. Rekabet Kurulu onayının ardından hisse devir sürecinin tamamlanması bekleniyor.

“Katkımızı yeni yatırımlarla sürdüreceğiz”

Lojistik sektörünün lider şirketleri arasında yer alan Borusan Tedarik’in köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar şunları ifade etti: “Ülkemize ve sektöre değer katan yatırımlarımızdan Borusan Tedarik’in küresel ve entegre lojistik hizmetleri sunan bir grup olan CEVA Logistics’e devir sürecini başlattık. Grubumuzun lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 52 yıl önce kurduğumuz şirketimizin, yakında küresel arenada yer alacak bir oyuncuya dönüşmesi bizim için büyük bir gurur. Bu süreci bir şirket devrinin ötesinde Türkiye’ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olarak görüyoruz. Faaliyetlerini dinamik portföy stratejisiyle yürüten Borusan Grubu olarak ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına olan katkımızı yeni yatırımlarla sürdüreceğiz.”

CEVA Logistics CEO’su Mathieu Friedberg de şunu belirtti: “Dünyanın en büyük 5 lojistik oyuncusundan biri olarak, Türkiye’yi önemli ölçüde büyüme hedeflediğimiz stratejik pazarlarımızdan biri olarak belirledik. Türkiye’deki mevcut varlığımızı Borusan Tedarik’in saygın uzman kadrosu ve operasyonlarıyla tamamlamak, birleşik müşteri portföyümüze daha yüksek değer sunmamıza ve bunun sonucunda organik olarak pazarda daha hızlı büyümemize olanak sağlayacaktır. CEVA olarak daha büyük, daha akıllı ve daha güçlü hale gelerek daha hızlı büyüme kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz”