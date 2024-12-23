Borusan'dan ABD'ye 68 milyon dolarlık yatırım kararı

Borusan Grubu'nun iştiraki Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Amerika'da 68 milyon dolarlık yatırım kararı alındığını duyurdu. Yatırımın büyük çaplı boruların şekillendirilmesini sağlayacak teknolojiyi içerdiği bildirildi.



Borusan Boru'dan KAP'a gönderilen açıklamada şöyle denildi:

"Yönetim Kurulumuz toplanarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kurulu bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe Holding Corp. çatısı altında faaliyet gösteren Panama City tesisimizde, düz dikişli çelik boru üretiminde kullanılan ileri bir form verme teknolojisine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 68 Milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılmasına karar vermiştir.

Bu yatırım, düz çelik plakaların sırasıyla ‘J' şekline, ardından ‘C' şekline ve son olarak ‘O' şekline dönüştürülmesi aşamalarıyla büyük çaplı boruların şekillendirilmesini sağlayacak bir teknolojiyi içermektedir. Böylece ürün portföyümüz, daha küçük çaplı ve daha kalın duvarlı borularla genişletilecektir. Bu gelişmiş teknoloji, ürünlerimizin uzun mesafeli enerji taşımacılığı projelerinin yanı sıra açık deniz boru hattı projelerinde ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji odaklı platformlarda kullanılmasına da olanak sağlayacaktır.

2027 yılında faaliyete geçecek bu yatırım ile, ABD çelik boru pazarında bu teknoloji kullanılarak imal edilen borularda tek yerli üretici olarak konumlanılması ve yıllık yaklaşık 150 bin tonluk ek pazar potansiyeli sunduğu öngörülen ithal alternatiflere kıyasla yerel üretimin avantajlarından faydalanılarak pazar konumunun güçlendirilmesi hedeflenmektedir."