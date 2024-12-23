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5 kişinin ölümüne neden olmuştu! Noel pazarı saldırganının vasiyeti ortaya çıktı

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla saldırı düzenleyerek 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in vasiyetinde tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
AA
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5 kişinin ölümüne neden olmuştu! Noel pazarı saldırganının vasiyeti ortaya çıktı
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Alman haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgiye göre, müfettişler, Abdulmohsen'in vasiyetini, 11 Aralık'ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı BMW marka aracın içinde buldu.

Söz konusu saldırıda öleceğini düşünen Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı yer aldı.

Abdulmohsen, 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı. Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdı.

Ne olmuştu?

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

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