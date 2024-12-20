Almanya'da araç kalabalığın üzerine daldı: En az 11 ölü, 60'tan fazla yaralı var

Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde bir kişi, Noel pazarındaki bir grup insanın üzerine araba sürdü. Olayda en az 11 ölü ve 60'dan fazla yaralı var.

Patlayıcı araması yapılıyor

Noel pazarının kordon altına alınan bölgesinde patlayıcı araması yapıyor.

En az 60 yaralı

BİLD'in edindiği bilgilere göre Magdeburg'daki kurtarma servisi saldırıda 60 ila 80 kişinin yaralandığını söyledi.

WELT: Saldırgan Suudi Arabistan kökenli bir erkek

WELT'in güvenlik çevrelerinden öğrendiğine göre şahsın 1974 doğumlu Suudi Arabistanlı bir erkek olduğu söyleniyor. Saldırganın aracı ı saldırıdan kısa bir süre önce kiraladığı belirtildi. Yolcu koltuğunda bir parça bagaj bulunduğu öğrenildi.

Almanya Başbakanı Scholz: Gelen haberler bizi korkutuyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırıya ilişkin "Magdeburg'dan gelen haberler bizi en kötüsünden korkutuyor. Düşüncelerim kurbanlar ve sevdikleriyle birlikte. Onların ve tüm Magdeburg sakinlerinin yanındayız. Bu zor zamanlarda tüm acil servislere teşekkür ederim." dedi.

Haseloff: Bu korkunç bir olay

Saksonya-Anhalt Başbakanı Reiner Erich Haseloff (CDU) yaptığı açıklamada Magdeburg Noel pazarında yaşananlara tepki gösterdi. Haseloff, "Bu korkunç bir olay, özellikle de Noel'den önceki günlerde" dedi.

Hastaneler alarma geçti

Eyaletin en büyük şehri Halle'de saldırının hemen ardından yetkililer Noel pazarı için güvenlik önlemlerini artırdı.

Yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki kentteki hastaneler yaralıları karşılamaya hazırlanıyor.

Sürücü gözaltına alındı

Saksonya-Anhalt eyaletindeki ismi saklı tutulan yetkililere dayandırılan haberde, araç sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Görgü tanığı: Saldırgan çocuklu ailelerin bulunduğu kısma aracıyla daldı

Görgü tanığı bir kadın, saldırganın "Magdeburg Noel Pazarı'nın masal bölümüne aracıyla daldığını" söyledi. O bölgede özellikle çok sayıda çocuklu ailenin bulunduğunu belirtti. Kendisi ve çocuğunun son anda kenara atlayabildiğini ifade etti.

"Noel Pazarını terk edin" uyarısı

Magdeburg Noel pazarı, Instagram hesap üzerinden insanların bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı. Açıklamada “Güncel olaylar nedeniyle, Noel pazarından uzak durmanızı tavsiye ederiz. Lütfen acil servislerin işini yapmasına izin verin!”

2016 yılında da Noel Pazarı'na saldırı olmuştu

Bu olay, Perşembe günü sekizinci yıl dönümü olan Berlin Breitscheidplatz Noel Pazarı'na düzenlenen terör saldırısını akıllara getirdi. 19 Aralık 2016'da, bir terörist bir kamyonu kaçırarak Noel Pazarı'na dalmıştı. Saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı. Saldırgan, İtalya'ya kaçmış ve burada polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

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