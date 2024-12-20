ABD, HTŞ liderinin başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı bir diplomasi heyeti bugün Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu üst düzey diplomatı Barbara Leaf'in de içinde bulunduğu diplomasi heyetinin HTŞ Lideri Colani ile görüştüğü ve görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

10 milyon dolarlık ödül kaldırıldı

Barbara Leaf Colani için konulan 10 milyon dolarlık ödülün de artık söz konusu olmadığını HTŞ Liderine bildirdi. Leaf ayrıca Colani'nin öncelikli hedefinin ekonomik gelişme olduğunu kendisine bildirdiğini belirtti.

Barbara Leaf Suriye'nin geleceği ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Leaf "Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durmasını ve gücünü geri kazanmasını istiyoruz." dedi.

"Türkiye'nin Suriye'de ciddi ağırlığı var"

Leaf ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki konumu ile ilgili de yorumda bulunarak "Türkiye'nin Suriye'de ciddi ağırlığı var, bu Türkiye'nin ulusal güvenliği ile ilgilidir." dedi.

Leaf İran'ın Suriye'deki durumunu da değerlendirdi ve İran'ın Suriye'nin geleceğinde olmaması gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı diplomasi heyeti Şam'da sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve aktivistlerle görüşerek ülkenin geleceğine dair istişarelerde bulundu.

Barbara Leaf, ABD vatandaşlarının dünyanın her yerinde güvende olması için çalışacaklarını dile getirerek Beşar Esad Yönetimi zamanında kaybolan ABD vatandaşlarını bulacaklarını açıkladı.

Barbara Leaf ayrıca Suriye'deki sivil toplum kuruluşu Beyaz Baretlilerle de görüştü.

Diğer yandan ziyaret sonrası düzenlenmesi planlanan basın toplantısı da güvenlik gerekçeleri nedeniyle iptal edildi.

Şam'daki yeni hükûmetle ilişkilerin kurulabileceğine dair ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken olumlu açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamaların hemen ardından bir diplomasi heyetinin Şam'a ziyarette bulunması ileride atılabilecek adımlar açısından önemli görülüyor.

Eskiden Muhammed Colani olarak bilinen HTŞ lideri Ahmed eş-Şera

HTŞ lideri, Esad yönetimine iki haftadan kısa sürede son veren isyancıların öncüsü konumundaydı.

BBC'ye verdiği röportajda HTŞ'nin "terörist örgüt" listelerinden çıkarılması gerektiğini de savunan eş-Şera, sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını ileri sürmüştü.

Heyet Tahrir eş-Şam örgütü, 2016'da cihatçı El-Kaide içerisinden çıkmış ve birçok ülkenin terör örgütleri listesine eklenmişti.

Grup şimdi kendisini Esad rejiminin "mağduru" olarak görüyor ve Suriye'deki farklı etnik gruplara ve mezheplere karşı daha ılımlı bir politika izleneceği sinyallerini veriyor.

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