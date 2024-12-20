TCMB’den KKM için yeni sadeleştirme adımları!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla aşağıdaki adımların atılmasına karar verdi.

KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef %70’ten %60’a indirildi.

KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin %70’inden %50’sine düşürüldü.

KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı.