TCMB’den KKM için yeni sadeleştirme adımları!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM bakiyesindeki azalışı desteklemek amacıyla çeşitli adımlar atılmasına karar verdi. Bu kapsamda, KKM’nin TL’ye geçiş hedefi %60’a indirilirken, asgari faiz oranı %70’ten %50’ye düşürüldü ve yeni açılacak KKM hesapları için zorunlu karşılıklara faiz ödemesi uygulaması kaldırıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla aşağıdaki adımların atılmasına karar verdi.
KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef %70’ten %60’a indirildi.
KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin %70’inden %50’sine düşürüldü.
KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı.