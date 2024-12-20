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TCMB’den KKM için yeni sadeleştirme adımları!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM bakiyesindeki azalışı desteklemek amacıyla çeşitli adımlar atılmasına karar verdi. Bu kapsamda, KKM’nin TL’ye geçiş hedefi %60’a indirilirken, asgari faiz oranı %70’ten %50’ye düşürüldü ve yeni açılacak KKM hesapları için zorunlu karşılıklara faiz ödemesi uygulaması kaldırıldı.

Haber Merkezi
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TCMB’den KKM için yeni sadeleştirme adımları!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla aşağıdaki adımların atılmasına karar verdi.

KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef %70’ten %60’a indirildi.

KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranı politika faizinin %70’inden %50’sine düşürüldü.

KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz veya telafi ödemesi uygulaması yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldı.

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