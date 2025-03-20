Bosch Rexroth Tasarım Merkezi, mobil hidrolik alanında Bursa’yı üs yaptı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa'daki Bosch Rexroth fabrikasında faaliyet gösteren Tasarım Merkezi, aldığı “Global Tasarım Sorumluluğu-Lider Mühendislik” sertifikalarıyla uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Bosch Rexroth Fabrika Teknik Müdürü İrfan Bayrak, “Bu yeni yetkilendirme sertifikalarıyla birlikte Tasarım Merkezimiz güçlenerek Bursa fabrikamızın yanında Almanya ve Çin fabrikalarına da destek verecek. Dört yıl gibi kısa bir sürede gelinen bu noktadan dolayı mühendislerimizle gurur duyuyoruz. Bir sonraki adım olarak, bu sene içerisinde Ar-Ge merkezi süreçlerini başlatmayı amaçlıyoruz” dedi. Bayrak, böylelikle diğer Bosch Rexroth fabrikalarındaki ürün değişiklikleri veya yenilik entegrasyonu taleplerinde Tasarım Merkezi’nin liderlik edeceğinin altını çizdi.

Bosch Rexroth Tasarım Merkezi, ürün tasarım sorumluluğu, simülasyon, proje yönetimi, üretim desteği gibi alanlarda kritik rol oynarken, büyümenin devam ettiği validasyon merkezi ile global çapta da test hizmeti sağlıyor. Bosch Rexroth Fabrika Müdürü İrfan Bayrak, Tasarım Merkezi’nin geldiği noktanın Türkiye'nin mühendislik potansiyelini en iyi şekilde yansıttığını dile getirdi. Bayrak, “Bu başarı, sadece Bosch Rexroth için değil, aynı zamanda Türk mühendisliği için de önemli bir adım. İnovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı projelerimizle, global arenada daha da büyümeye ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi. Hidrolik pompa, motor ve mobil kontrol ürünlerinde önemli projelere imza atan merkez, sürdürülebilirlik projelerinde de aktif rol alıyor.