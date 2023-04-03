Bosch Termoteknik’te isim değişikliği

İklimlendirme sektöründe yüksek verimli ve çevre dostu ürünler geliştiren, Türkiye’de de 1991’den bu yana Ar-Ge, üretim ve ihracat üssü olarak faaliyet gösteren Bosch Termoteknik, isim değişikliğine giderek 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla faaliyetlerini Bosch Home Comfort Group ismiyle sürdürüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bosch Home Comfort Group Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Satış Genel Müdürü Kıvanç Arman, “Enerji açısından ultra verimli ve çevre dostu ürünler ve entegre sistemler geliştiren, pazara sunduğumuz akıllı ürünlerle gezegenimizin geleceğine olumlu etki yapmayı amaçlayan bir şirketiz. Uzun bir süredir toplum, çevre ve yaşam için yeşil teknolojiler alanında öncülük yapıyoruz. Artık kimliğimizin özünü, ismimizde de yaşatmak istiyoruz. Yeni ismimiz, yenilikçi ürün portföyümüzü yansıtıyor ve ürünlerimizin faydasını gösteriyor.” dedi.