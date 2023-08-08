Brisa, cirosunu ilk yarıda yüzde 54 arttırdı

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla lastik sektöründe hizmet veren Brisa, bu yılın ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

2023 yılı ilk yarısında hem Türkiye hem de uluslararası pazarlarda talebin baskılandığı ortamda Brisa, dengeli satış kanalları ve yüksek marka gücü ile güçlü performans göstererek cirosunu yüzde 54 artırdı. Yılın ilk yarısında şirketin toplam cirosu 9,1 milyar milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirket, bu dönemde operasyonel karlılığını korudu ve faaliyet karında yüzde 48 artış gösterdi. Brisa’nın 2023 yılı ilk yarı net karı 1 milyar 147 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu dönemde özellikle bir kerelik alınan deprem vergisi gibi önemli tek seferlik giderler hariç tutulduğunda Brisa’nın net karı 1 milyar 380 milyon TL oldu ve geçen yıla göre yüzde 48 artış gösterdi.

Brisa bu dönemde ilk kurumsal bonusunu ihraç etti, bununla birlikte etkin finansman işlemlerine devam ederek hem yabancı para pozisyonunu güçlü tuttu hem de finansman maliyetlerindeki artışları limitledi.

“Sene sonunda toplam 150 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz”

İlk yarı sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, “Bu dönemde Brisa, dengeli satış kanalları ve marka gücü ile büyüme hikayesine, mobilite çözümleri işini geliştirmeye yeni yatırımlarla devam etti. Mobilite merkezleri olarak konumlandırdığımız hızlı bakım servis zinciri Otopratik ve Propratik mağazalarımıza yenilerini kattık. Şu anda Türkiye’de 96 noktada Otopratik, 21 noktada Propratik mağazamız var. 2023 yılında toplam 150 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bir yandan da elektrikli araç dönüşümüne güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Otopratik mağazalarımızı elektrikli araç bakımında ilk akla gelen noktalar olmak üzere yeni neslin yetkinlikleri ile donatıyoruz. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir kriter olan şarj istasyonu yatırımlarımızı artırıyoruz ve yıl sonunda istasyon sayımızı neredeyse 2 katına çıkartarak 70 istasyona çıkmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Mobilite çözümlerini ve ürünlerini pazara sunmaya hazırlanıyoruz”

Elektrikli araç üretiminin gelecek 5 yılda toplam araç pazarının yüzde 50’si olmasının beklendiğine dikkat çeken Kürkçü, Brisa olarak sahip oldukları Ar-Ge ve teknoloji gücü ile otomotiv üreticilerinin elektrifikasyonla birlikte gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilecek konumda olduklarını belirtti.

Bu dönemde elektrikli araçlara yönelik Enliten teknolojisiyle ürettikleri lastikleri pazara sunduklarını anlatan Kürkçü, devamında şunları kaydetti: “Hem Türkiye'de hem de globalde otomotiv üreticilerine ve yenileme kanalında araç sahiplerine elektrikli araçlar için lastik tedarik ediyoruz. Mobilite yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı olan Arvento Mobil Sistemler’i bünyemize katmamızın ardından, özellikle araç verilerine dayalı sistemlerle, sektörde ilk olacak mobilite çözümlerini ve ürünlerini pazara sunmaya hazırlanıyoruz. Uluslararası pazarlarda büyüme hedefimiz kapsamında, markalaşma yatırımlarımızı güçlendirerek, yılın ilk 6 ayında Lassa markamızla, Avrupa ve Avrupa dışı pazarlarda toplam 18 ülkede pazar payımızı artırdık. Özellikle Avrupa dışındaki pazarlarda, Lassa markamız, pazarın üzerinde bir performans sergiledi.”