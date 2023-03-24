BSH, 50 milyon euroluk fabrikanın temelini attı

Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticilerinden BSH, Afrika’daki ilk fabrikasının temelini düzenlediği törenle Mısır’da attı. BSH’nin Türkiye’den yönetilen Gelişen Pazarlar Bölgesi’ndeki (REM) önemli üretim tesislerinden olacak fırın fabrikası, Kahire yakınlarındaki 10 Ramazan Şehri’nde yaklaşık 160 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek.

Alman teknolojisiyle Mısır yapımı ev tipi ocakların üretiminin gerçekleştirileceği fabrika yaklaşık 50 milyon euroluk yatırım ile hayata geçirilecek ve bini aşkın kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam imkanı yaratacak.

2024 sonu itibarıyla yıllık 350 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak fabrikada üretilen ürünlerin yarısının Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor.

Global sürdürülebilirlik taahhüdünü yeni üretim tesisinde de sürdüren BSH, Mısır Fabrikası’nı en güncel sürdürülebilirlik standartlarına sahip olacak şekilde inşa edecek.

“41’inci üretim tesisimiz olacak”

Yeni fabrika yatırımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BSH Satış ve Hizmetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rudolf Klötscher, “Dünya genelindeki zorlu ekonomik koşullara rağmen BSH Grubu olarak, Afrika’daki ilk fabrikamızı kurmanın ve büyüme fırsatları sunan Afrika pazarlarında faaliyetlerimizi genişletmenin gururunu yaşıyoruz. BSH'nin küresel üretim ağını tamamlayıcı nitelikteki Mısır fabrikamız global olarak 41’inci üretim tesisimiz olacak. Üretimin ise 2024 yılı sonunda başlaması planlanıyor.” diye konuştu.