BSH Türkiye, 17’nci laboratuvarını İstanbul Maltepe’de açtı

BSH Ev Aletleri Türkiye, Teknik Okullarla Stratejik İş Birliği (TOSİ) Projesi kapsamında 17. laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi. Gençlerin mesleki gelişimine katkıda bulunmayı ve sektörün kalifiye iş gücü ihtiyacına karşılık vermeyi hedefleyen proje; böylece 12 yılda 9 okula ulaşmış oldu. İstanbul- Maltepe Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sunan yeni BSH Türkiye laboratuvarının açılışı, Maltepe Kaymakamı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul yönetimi, BSH Servis Teknoloji Direktörü ve BSH yöneticilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Gençlere sektörün kapılarını aralıyor

TOSİ Projesi 2011 yılından bu yana Türkiye’nin farklı noktalarından genç yeteneklerin teknik becerilerini geliştirerek beyaz eşya sektöründe istihdam edilebilirliklerini güçlendiriyor. Öğrencilerin beyaz eşya sektörünü yakından tanıma fırsatı bulduğu proje kapsamında bugüne kadar toplam 300’den fazla öğrenci, profesyonel satış sonrası servis hizmeti stajlarını BSH servislerinde gerçekleştirirdi; 20 mezun ise teknisyen olarak BSH Türkiye servis ağına katıldı.

TOSİ Projesi ile BSH Türkiye, okulların teknik altyapısını güçlendiriyor ve hem öğrencileri hem de eğitmenleri beyaz eşya teknolojisinin ulaştığı son noktaya dair bilgilendiriyor. Projeye dahil edilecek meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezleri, teknisyen ihtiyacı yüksek ve nüfus yoğunluğu fazla olan, aynı zamanda cihaz portföyü ve bölgedeki pazar potansiyeli geniş bölgeler arasından seçiliyor. Kurulan laboratuvarların yanı sıra BSH cihazları ve cihaz teknolojileri hakkında öğretmenlere eğitimler veriliyor. Son teknoloji BSH ürünlerinin yer aldığı modern laboratuvar, öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmeleri ve mesleki bilgi birikimlerini artırmalarına olanak sağlıyor.