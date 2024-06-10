BTÜ ve Bosch iş birliğiyle yetenek akademisi

EKONOMİ (BURSA) - Bosch Yetenek Akademisi Sertifika Töreni, BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Ali Sürmen Salon’da gerçekleştirildi. Sertifika törenine; BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Bosch İnsan Kaynakları Direktörü Aknur Ak Karaduman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, “Bosch, Bursamız ve Üniversitemiz için çok önemli bir firma, kendileriyle çok yakın iletişim içerisindeyiz. İş birliklerimiz her alanda devam ediyor. Bugün de çok değerli bir eğitimin sertifika törenindeyiz. Bosch Yetenek Akademisi’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum, sertifika almaya hak kazanan öğrencilerimizi ise tebrik ediyorum” dedi.

“Öğrenciler teknolojinin dinamikleriyle buluştu”

Bosch Yetenek Akademisi hakkında bilgi veren Bosch İnsan Kaynakları Direktörü Aknur Ak Karaduman, Bosch’un bu program ile üniversite öğrencilerinin teknik yetkinliklerini geliştirmeyi ve üniversite sanayi arasındaki sürdürülebilir iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi. Aknur Ak Karaduman, “Bu akademi kapsamında düzenlediğimiz seminerlerde temel amacımız, öğrencilerimizi teknoloji dünyasının dinamikleriyle buluşturmaktı. Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz 11 haftalık seminerler kapsamında; otomasyon, yakıt pili, dijitalizasyon ve yapay zekâ alanlarında 3 farklı eğitim programında sizlerle birlikte olduk” diye konuştu.

“BTÜ mezunları Bosch’ta istihdam ediliyor”

BTÜ mezunlarının Bosch bünyesinde pek çok departmanda çalışarak firmaya katkı sağladığını anlatan Aknur Ak Karaduman, “Yine ‘Smart Start’ programı kapsamında Bosch bünyesinde 20’ye yakın BTÜ öğrencisini ağırlıyoruz. BTÜ’nün güçlü akademik kadrosunun ve Bosch’un teknoloji alanındaki önderliğinin bir araya gelmesiyle birlikte öğrencilere fayda sağlıyoruz. Bugünkü Yetenek Akademisi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ‘Bosch Yetenek Akademisi’ne katkı sağlayanlara teşekkür belgeleri takdim edilirken, Akademi kapsamında sertifika almaya hak kazanan 115 öğrenci ise belgelerine kavuştu.