BUMİAD, Bursa için ‘bilinç’ oluşturacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Pozitif bilim doğrularının Bursa'ya katkı sunması adına yola çıkan ve son genel kurulundan hemen sonra yaşanan depremler nedeniyle enerjisini o bölgeye yoğunlaştıran Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) Bursa’da daha aktif olmak için çalışmalarına başladı. Pozitif bilim insanlarının yer aldığı ve belli bir mesleki tecrübeye sahip insanlardan oluşan bir dernek olduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, “Gücümüz yettiğince insanlara dokunmayı ve onları belli konularda bilim ışığında aydınlatmayı misyon edindik. Akademik odalardan farkımız, üye profilimizin saha ve iş deneyimi. Böyle olunca birçok konuda farklı çözümler sunabilen ve birlikte hareket etme mekanizması gelişmiş bir yapı kuruldu. 100’e yakın üyemiz ile etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa’da dokunduğumuz kişi sayısını artırıp şehri daha yaşanabilir bir hale getirmek adına üzerimize düşen bütün teknik altyapıyı sunmaya hazırız” dedi. Üniversite son sınıf öğrencileri ile yeni mezunların yaşadıkları sorunların ortadan kalkması adına BUMİAD’ın uzun süredir çalıştığını ve mesleki tecrübelerin yeni kuşaklara aktarılmasını sağladığını belirten Başkan Gümüş, “Bu dönemde 6 farklı grup ile farklı alanlarda da faaliyetler yürütüp şehirdeki daha çok insana dokunmayı ve bir bilinç yaratmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Her mahalleye deprem konteynerleri kurabiliriz”

Nilüfer Belediyesi ile sürekli projeler geliştirdiklerini belirten Gümüş, “Anlık projeler üretme konusunda hızlı karar alabilen bir yapıya sahibiz. Mesela, deprem döneminde 30 konteynerin yanı sıra 4 banyo/WC setinin minimum maliyetle bölgeye ulaştırılmasını sağladık. Kurmayı planladığımız ortak hizmetler masası ile başta taşra belediyeleri olmak üzere ihtiyaç duyan yerel yönetimlere teknik destek vermek için çalışacağız. Üniversitelerin saha deneyimi eksiğinin giderilmesi adına birlikte yol yürüyeceğiz. Bütün bunların yanı sıra bu örnek oluşumumuzu ülke geneline yayarak bir konfederasyon olmak niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bünyelerindeki sosyal etkinlik grubu ile üyelere yönelik sanat ve spor faaliyetleri yürüttüklerini söyleyen Başkan Gümüş, “Sosyoloji konusunda çalışan bir grubumuz var onlar da insanları bilinçlendirebilmek adına çalışıyor. Bursa’yı daha yaşanabilir bir kent yapmak adına bilimden faydalanmak adına çalışıyoruz. Çevre ve Tarım grubu ile şehrimizdeki iklimsel etkileri masaya yatırıyoruz, Afet yönetim masası ile Bursa’yı depreme hazırlamak adına önemli projelerimiz var. Kurduğumuz arama kurtarma ekibinin yanı sıra her mahalleye yekpare betondan dökülen ve hırsızlık riskine karşı korunan bir acil durum konteyneri sağlamak. İlk örneğini dernek merkezimizin önünde hayata geçirdik. Bunun için bütün yerel idarecilerle, iş dünyası ile çalışmaya hazırız. Çünkü bu şehrin deprem gerçeğini unutmaması ve ona hazırlık yapması gerekiyor” diye konuştu.