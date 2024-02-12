Bürosit, 2024’te pazara 11 yeni ürün sunacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’nin ilk ofis koltuğu üreticisi olan Bürosit, bugün 11 bin metrekareyi aşan üretim tesislerinde; çalışma alanları, kültür merkezleri, hastaneler ve kampüslere kadar tüm sosyal yaşam alanları için mobilya çözümleri üretmeye devam ediyor. Bünyelerinde 140 kişi istihdam ettiklerini belirten Bürosit Genel Müdürü Turgay Çalışkan, “Tedarikçilerimizi de düşündüğümüzde çok daha büyük olan Bürosit ailesine hizmet vermekteyiz. 11 yurtdışı temsilciliği ve Türkiye’deki 25 bayimizden oluşan yaygın satış ağımızla, 35 ülkede Bürosit ürünlerini tüketiciyle buluşturuyoruz. Fiziki mağazaların dışında online satış kanalımız ile tüm müşterilerimize koşulsuz erişim imkânı sunuyoruz. Ziraat Bankası, Roketsan, Şehir Hastaneleri, Rönesans, Hilton, Tofaş, CLK Enerji, Anayasa Mahkemesi, Koç Özel Okulları gibi birçok büyük projede ürünlerimizi deneyimleyebilirsiniz” dedi.

“Yılda 485 bin parça ofis mobilyası üretiyoruz”

Ürün gamı olarak kendi içerisindeki varyasyonları ve kaplama seçenekleri ile birlikte 3 binin üzerinde seçenek sunduklarını söyleyen Çalışkan, “190 bin adedi masa, 150 bin adedi ofis koltuğu ve kanepesi olmak üzere yılda toplam 485 bin parça ofis mobilyası üretim kapasitesine sahibiz. 2023 yılında hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarda hedeflediğimiz satış rakamlarına ulaştık. Bunun yanı sıra yurtdışı fuarlarda gelişmeleri takip etme ve yeni müşteriler ile tanışma fırsatları yakaladık. 2024 yılına ise %15’lik reel büyüme hedefi ile başladık. Bu kapsamda özellikle ocak ayında İstanbul’da gerçekleştirilen ve katılımcı olarak yer aldığımız IIFF 2024 Uluslararası Mobilya Fuar’ında yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatı yakaladık. Birinci 6. ayda ve ikinci 6. ayda yurtiçi-yurtdışı pazarlara sunmayı hedeflediğimiz 11 adet yeni ürünümüz var. Bunlarla ilgili Ar-Ge ve pazarlama faaliyetlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Üretimin yüzde 20’si ihracat”

2024 yılında pazara sunacakları 11 yeni ürün odaklı yatırımların devam edeceğini belirten Turgay Çalışkan, “Bunun yanı sıra yurtiçinde yeni bayilik çalışmalarımız ile yurtdışında yeni pazar çalışmalarımız için de yatırım planlarımız bulunuyor. Üretimimizin %20’si ihracat kanalına hizmet veriyor. İhracatımızda Almanya, Hollanda, Katar, BAE, Türki Cumhuriyetleri gibi ülkeler öne çıkıyor” dedi.

Sektördeki sorunlara da değinen çalışkan, “Ofis sektörünün yıllardan beri ana sorunlarının başında çok fazla değişikliğe uğramaması geliyor. Ayrıca Ar-Ge ve tasarıma yeterince önem verilmemesi, faturasız satışların sektörde halen ciddi sorun yaşatması ve sektörün ihtiyacı olan yetişmiş eleman bulma gibi sorunları yaşıyoruz” diye konuştu.