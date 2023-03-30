Bursa Çimento bayileri ile bir araya geldi

EKONOMİ (BURSA) - Almira Otel’de gerçekleştirilen bayi toplantısında konuşan Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, katılımcıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nemli, Bursa Çimento’nun büyüme ve gelişim sürecinde, geniş bayi ağlarının büyük katkısı olduğunu ifade ederek, “Her birinize göstermiş olduğunuz başarılı performanslardan dolayı teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte büyüme yolculuğumuza devam edeceğimize inanıyorum” dedi. Tüm paydaşlarıyla el ele vererek, geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceklerini belirten Nemli, daha çok ve daha verimli çalışarak hedeflerine doğru yol alacaklarını kaydetti.

Katkı sağlamaya devam edeceğiz

Toplantıda 2023 yılı hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Nemli, mevcut fabrikalarında çevre ve teknolojiye yönelik yatırım için düğmeye bastıklarını söyledi. Nemli, ‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Yenilenen Bursa Çimento’ sloganı ile hayata geçirecekleri yeni yatırımla birlikte, tesiste kalorifik tüketimin düşerken enerji tüketiminin de azalacağını dile getirerek,

“Aynı zamanda yüzde 10 daha az elektrik tüketimi, yüzde 35 daha az yanma kaynaklı CO2 emisyonu, yüzde 10 daha az doğal hammadde kullanımı ve daha az su tüketimi, yüzde 50 daha az baca sayısı, yüzde 40 daha az NOX emisyonu, yüzde 25 daha az çevresel toz emisyonu olacak. Kullanılacak son teknoloji makine ve yazılım parkı ile dijital dönüşüm konusunda sektörümüzde öncü bir konuma yükseleceğiz. Yeni yatırımımızla birlikte dünyadaki en iyi teknolojileri kullanacağız. Sektörümüzde örnek bir fabrika olarak, doğduğumuz kentimize ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Programda Strateji Uzmanı, Gazeteci Metehan Demir ile Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz da ülke ve dünya gündemine dair analizlerde bulundu.