Bursa yaraları sarmak için seferber oldu

ALİ ŞAHİN

BURSA-Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’te koordinasyonla görevlendirilmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

Depremin hemen ardından 5 araç ve 22 itfaiye personelini arama kurtarma çalışmaları için Malatya’ya gönderen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5 Tır su, 1 Tır gıda ve Burfaş bünyesindeki mobil mutfağı 45 personelle Gaziantep’e göndermişti.

ölgede enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılacak araç ve ekipman yetersizliği nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 1 beko loder, 2 lastikli ekskavatör, 5 paletli ekskavatör, 1 loder, 1 dozer ve 5 kamyondan oluşan 15 araç, 50 personelle dün akşam saatlerinde Gaziantep’e gönderildi.

Bölgeye ulaşıp, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmaya başlayan iş makineleri ve personel, 24 saat esasına göre çift vardiya hizmet verecek ve depremin yaraları tamamen sarılana kadar bölgede kalacak. Büyükşehir, BUSKİ ve iştiraklerin yanı sıra yerel destek birimleriyle birlikte deprem bölgesine toplam 65 araç ve 233 personel ulaştırılmış oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ ve Tarım Peyzaj A.Ş. depremzedeler için seferber oldu. İlk günden beri BESAŞ’ın bölgeye oluşturduğu ekmek sayısı 220 bini bulurken, Tarım ve Peyzaj A.Ş. de yaklaşık 22 ton kış meyvesini Gaziantep’e gönderdi. Deprem bölgesinde hayat normale dönene kadar ihtiyaçlar doğrultusunda araç ve personel desteği sürüyor.

“Yaraları saracağız”

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sımsıkı sarılacağız, yaralarımızı saracağız’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. Tarihi belediye binası, Büyükşehir Belediyesi merkez binası, BUSKİ, GUHEM arkasındaki şantiye hizmet binası, Büyükşehir Stadyumu, TÜYAP fuar alanı, Büyükşehir Demirtaş Yerleşkesi ve Merinos AKKM’den oluşan toplama merkezleri, sabaha kadar vatandaşların akınına uğradı.

İlk etapta toplanan 16 çadır, 15 bin battaniye, 1200 ısıtıcı, 30 soba, 4 ton soba yakıtı, 250 çift ayakkabı, 200 çocuk elbisesi, 1000 mont, 4 ton gıda ve 300 bin adet su deprem bölgesine gönderildi. İlerleyen süreçte yardımlar katlanarak yüzlerce tır yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Bursa’nın merkez ilçeleri Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım Belediyeleri de yardımları deprem bölgesine ulaştırmak adına yardım topladı. Kızılay’ın kan ihtiyacına karşı yaptığı ilk çağrıyı da Bursalılar karşılıksız bırakmadı. Şehirdeki bütün belediyelerin arama kurtarma ekibi de bölgeye sevk edildi.

Kestel Belediyesi, deprem bölgesinde kurulan çadır kentler için ‘her çadırda bir soba’ kampanyası başlattı. İnegöl Belediyesi depremzedeler için ‘Kardeş Ev’ projesi başlattı. Kampanya kapsamında “Benim eşyalı-eşyasız evim var ve bir aile misafir edebilirim veya benim evim yok ama bir misafir ailenin kirasını karşılayabilirim” diyenlerin internet sitesi ya da çağrı merkezi aracılığı ile kayıt oluşturması istendi.

Üniversiteler çağrı yaptı

Bursa’da faaliyet gösteren üniversiteler de deprem bölgesinden gelen yardım çağrısına sessiz kalmadı. Bursa Teknik Üniversitesi yaptığı çağrıda, “Bursa Teknik Üniversitesi olarak, ihtiyaç duyulan aşağıdaki malzemeleri topluyor, yetkili kurumlar kanalıyla afet bölgesine gönderimini sağlıyoruz.

Bu nedenle deprem bölgesine yönelik tüm yurtta başlayan yardım hareketine BTÜ ailesi olarak iştirak ediyoruz” dedi. Bursa Uludağ Üniversitesi de “Üniversitemiz tarafından depremden zarar gören vatandaşlarımız için aynî yardım kampanyası başlatılmıştır” ifadeleri kullanılarak ihtiyaç listesi paylaşıldı. Mudanya Üniversitesi ise “Şimdi Birlik Olma Zamanı!” başlığıyla yaptığı açıklama ile yardım kampanyasına katıldığını duyurdu. Üniversiteler topladığı yardımı yetkili kurumlar ile ihtiyaç bölgesine iletti.

STK’lar dört bir koldan çalışıyor

Şehirdeki bütün STK’lar nakdi bağışların AFAD hesaplarında toplanacağını belirterek açıklamalarını bu yönde yaptı. Bursa sanayisinin çatı kuruluşu BTSO AFAD ile ortaklaşa hareket edildiğini vurguladığı açıklamada, “Tüm üyelerimize destekleri için teşekkür ediyoruz.

Yardım toplama noktalarında yaşanan yoğunluk dolayısıyla yardımlarınızı Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ne ulaştırmaya davet ediyoruz” dedi. Ayrıca BEKSİAD, İHH Bursa şubesi ile afet bölgelerindeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere kıyafet yardımı kampanyası düzenlediğini duyurdu.

BUTTİM ise deprem bölgesine ulaştırmak istediği yardım malzemelerini, BUTTİM A Blok Atriumunda toplayarak toplu halde AFAD'a teslim etti. NOSAB’dan yapılan açıklamada da “Desteklerinizle topladığımız ihtiyaç malzemeleri AFAD'ın yönlendirmesi doğrultusunda, Gaziantep'e varmak üzere yola çıktı. Depolarımız dolmaya devam ediyor, yardım sevkiyatımız sürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Yakacak odun gönderildi

Bursa Akademik Odalar Birliği'nin (BAOB) organize ettiği ayni yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri de, tasniflenip paketlenerek yola çıkarıldı. Nilüfer Arama Kurtarma Derneği ekiplerine dahil olarak bölgeye doğru yola çıktı. Bursaspor taraftarı, depremin ilk anından itibaren başladığı yardım toplama çalışmaları konusunda örnek bir hareket sergiliyor.

Yeşil Beyazlı taraftar 17 tır ihtiyaç malzemesini bölgeye sevk etti. Hamamlıkızık mahallesi sakinleri tarafından deprem bölgesindeki ısınma ihtiyacının giderilmesinde kullanılmak üzere hazırlanan 1 tır odun gönderildi. İnegöl’deki köylüler, Orman emvalleri kesim döneminde makta adıyla İnegöl’de ki orman köylülerine kışlık yakacak olarak ayrılan odunlar depremzedeler için toplanmaya başlandı.

Türk Kızılay Bursa İl Merkezi, 100’e yakın gönüllüyü Adıyaman’a uğurladı. Bölgedeki yardım faaliyetlerine katılacak olan gönüllüler, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafından kurulan ve meslek liselerinin yer aldığı seyyar mutfak ekibi depremden etkilenen vatandaşlara hizmet vermek üzere Hatay’a hareket etti.

Özel sektör üstüne düşeni yaptı

Özel sektörden de deprem bölgesine yardımlar gecikmedi. Lojistik şirketleri yardımların ulaştırılması konusunda ilk adımı atan firmalar oldu.

Coşkunöz Holding, “Tüm imkanlarımız ile ülkemizin ve milletimizin yanındayız. Resmi kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli tüm destek için organize biçimde çalışıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” açıklamasını yaptı.

Beyçelik Grubu, yardım malzemelerinden oluşan 5 tır ihtiyaç malzemesini AFAD koordinasyonunda afet bölgelerine ulaştırdı. Beyçelik ayrıca 2 tır malzemeyi de Hatay’a göndererek yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

UEDAŞ Arama Kurtarma Takımı yanına battaniye, bebek maması, bebek bezi bezi, jeneratör, soba ve su yardım malzemelerini alarak 13 arama kurtarma, 1 sağlık personeli ile deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda enerji talebini karşılamak için 18 kişilik bakım onarım ekibi ile 8 jeneratör, sepetli kamyonetler ve araçları da Hatay'a ulaştırıldı.

Atış Yapı 50 depremzede ailenin bir yıllık barınma ihtiyacını karşılayacağını duyururken servis araçlarının bir bölümünü vatandaşların havaalanı gibi alanlara taşınmasında kullanılmak üzere deprem bölgesine gönderdi.

Gökçelik çalışanları ile birlikte bu felakete maruz kalan bölge insanına yardım elini uzattı. AFAD ve devlet yetkilileri tarafından açıklanan ihtiyaç malzemelerinin temini için Gökçelik şirketi ve çalışanları topladıkları yardımları NOSAB Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen toplama merkezine ulaştırdı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri, deprem bölgesine gönderilmek üzere Birlik koordinasyonunda üye firmaların katkılarıyla oluşturduğu yardım tırlarını gönderirken, “Bu zor günlerin de üstesinden el ele vererek birlik olarak, dayanışma ile geleceğiz” dedi.

Kar Beton Bursa, içinde 60 tonluk büyük vincin de olduğu iş makinelerini ve ihtiyaç maddeleri taşıyan tırı deprem bölgesine sevk etti.

ÇEMTAŞ Arama-Kurtarma ekibinden gönüllüler AFAD ile koordineli olarak, Acil Durum Konteynerı ve içerisindeki teçhizatı ile birlikte Kahramanmaraş'a uğurlandı. Firma konuyla ilgili, “Ülkemizin geçtiği bu zor dönemlerde bir yarayı sarmak, bir cana dokunabilmek çok kıymetli. Kendilerinden güzel haberler almayı ümit ediyoruz” dedi.

Elart Tekstil, yetkili kurumlar ile oluşturulan koordinasyon kapsamında, tüm deprem bölgelerine ihtiyaç listesinde olan ürünleri gruplar halinde gönderirken “Yeni doğacak tüm ihtiyaçlar için de deprem bölgesi ile koordineli biçimde çalışıyoruz” dedi.

Korteks AŞ.’nin arama kurtarma çalışmaları konusunda eğitimli KORKUT Arama Kurtarma Ekibi gönüllü olarak AFAD koordinasyonunda, çalışanların desteğiyle toplanan yardım yüklü bir araçla afet bölgesine gitti.

Özlider Plastik, depremden etkilenen kentlerden biri olan Hatay'ın Samandağı ilçesine, Mersin Bölge Satış Müdürlüğünce 200 adet battaniyeyi AFAD ve Jandarma gözetiminde dağıttı.

Çilek Mobilya, çalışanlarından oluşan arama kurtarma ekipleri tam teçhizatlı olarak deprem bölgelerine doğru yola çıktı. Firma açıklamasında, “Bu zor günleri hep birlikte dayanışma ile atlatacağız! Her türlü destek ve yardım için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat halinde hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi. Yatak ve polar battaniye desteği veren firma daha sonra ise gıda yardımı gönderdi.

Bursa OSB (BOSB), deprem bölgesine ilk etapta toplam 9 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi gönderdi. Deprem bölgesine bir araç 6 personelden oluşan BOSB Arama Kurtarma ekibi de enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. BOSB tarafından bölgeye ayrıca 1 TIR su ve birer TIR ile de 2 adet ekskavatör gönderildi.

Bursa Teknoloji ve Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), deprem bölgesindeki çalışmalara yardımcı olması adına 10 iş makinesi gönderdi.

Nilüfer Organize sanayi Bölgesi (NOSAB) ile Nilüfer Sanayici ve İş Adamları Derneği (NİLSİAD) bölgeye 4 TIR yardım malzemesi gönderdi. NOSAB ve NİLSİAD’ın deprem bölgesine gönderdiği ilk grup yardım malzemeleri arasında başta su ve konserve hazır gıdalar olmak üzere, çadır, çadır içi soba, cep ısıtıcıları, kışlık kıyafetler, yorgan ve battaniye ile İlk yardım malzemeleri bulunuyor.

Yeşim Grup, ilk etapta 65 bin adet yetişkin ve çocuk eşofman takımı ile 9 bin 500 adet çarşaftan oluşan ilk 3 Tırın afet bölgesine doğru yola çıktığını duyurdu. Yeşim Grup açıklamasında, “Yardımlarımızı AFAD koordinasyonluğunda depremzedelere ulaştırmak için bize destek sağlayan MK Trans Lojistik ile Uludağ İhracatçı Birlikleri’ne teşekkür ederiz” dedi.

Renault, AFAD eğitimlerini tamamlamış 17 gönüllüsüyle ORKUT’un ( Oyak Renault Arama Kurtarma Ekibi ), AFAD yönlendirmesiyle Kahramanmaraş'taki çalışmalara destek vermek için bölgede olduğunu belirtti.

TOFAŞ, “AFAD ile koordineli şekilde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olabilmek için 15 kişilik Tofaş arama kurtarma ekibimizi bölgeye hızlıca sevk ettik. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, şirketimiz ve çalışanlarımızın desteği ile toplanan yardım malzemeleri Tofaş tırları ile yola çıktı. Ülke çapındaki bayilerimiz aracılığıyla, afet bölgesine yardım malzemesi gönderimi için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

ARC Logistics, sadece Türkiye’den değil Avrupa’dan gelecek yardım malzemelerini de konsolosluk ve AFAD aracılığı ile getirdiğini duyurdu.

Bursa Çimento Arama- Kurtarma ekibinden gönüllü personel ve firmaya ait acil durum konteyneri deprem bölgesine gönderildi.

Karacakaya Su, deprem bölgesine 3 tır su gönderdi. Firma ayrıca Bursa’dan bölgeye su nakletmek için harcayacağı maliyeti bölgeye yakın Gap Pınar Su firmasına aktardı. İki firmanın işbirliği ile deprem bölgesine yaklaşık 80 tır su sevkiyatı yapıldı.

Sütaş, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte koordineli olarak kendi dağıtım teşkilatları ile de bölgeye yardım ulaştırdıklarını açıkladı.

Ermaksan Makine depremzedelerimizin ısınma sorununa yardım edebilmek adına 500 adet ısıtıcı temin ederek bölgeye gönderdi.

Kerevitaş Gıda, deprem bölgesindeki gıda problemine katkı sunmak adın 1 TIR ton balığı konserve ve diğer konserve ürünlerini Malatya İl AFAD Müdürlüğü deposuna ulaştırdı.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) üyesi 104 odanın başkan ve temsilcisinin katıldığı toplantıda, depremzedelerin geçici barınması için 104 konteynırın bağışlaması kararı çıktı.

Özel Medicabil Sağlık Grubu bölgeye hekimler ile hemşirelerden oluşan 13 kişilik sağlık ekibi gönderdi.

Ergünkent İnşaat, Bursa’dan deprem bölgesine AFAD ile koordineli bir biçimde 1 büyük ekskavatör, 6 JCB, 3 tır ve 1 lowbed gönderdiklerini açıkladı.

Bursasporlu Sanayici ve İşinsanları Derneği (BURSİAD), deprem bölgesinden ayrılarak Bursa’ya gelecek depremzedeler için 37 eşyalı daire kiralarken 1 yıllık kiralarını da ödediğini duyurdu.

Bursa Sınav Eğitim Kurumları, deprem bölgesinden Bursa’ya gelecek depremzede ailelerin çocuklarını tüm kampüslerinde bu dönem ücretsiz eğitim alabileceğini duyururken, “Eğitiminin aksamaması için her türlü imkanımızla onların yanındayız” açıklaması yaptı.

Bursa Kaplan Okulları deprem bölgesinden gelecek öğrencileri dönem sonuna kadar misafir etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Erhun Metal, yaşanan büyük depremde evleri yıkılan depremzedelere destek için konteynır evler üretmeye başladı. 8 kişinin konaklayabileceği 36 metrekare büyüklüğündeki evler, önümüzdeki hafta deprem bölgelerine gönderilecek.

Doruk Hastaneleri deprem bölgesine bir tır sağlık malzemesi ve ilaç gönderdi. Doruk Nilüfer Hastanesi’nde toplanarak AFAD ve Kızılay ile koordineli bir şekilde Hatay Sahra Hastanesi’ne gönderilen sağlık malzemeleri arasında, serumlar, sarf malzemeleri ve çocuk bezleri ile değişik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yanı sıra Hatay Sahra Hastanesi’nin elektrik ihtiyacını karşılayacak 57 kVA’lık bir jeneratör bulunuyor.

Boyer Tekstil, deprem bölgesinde en büyük ihtiyaçlardan biri olan kefen kumaşı konusunda ücretsiz destek vereceğini duyurdu.

Maysan Mando, deprem bölgesindeki durumu yakından takip ettiğini ve ilgili kurumlar ile koordineli biçimde depremzedeler için gereken yardım malzemelerini gönderdiğini belirtti.

ORAU “Deprem sonrası yaşanan sorunlara bir nebze olsun katkı sağlamak adına harekete geçtik. Büyük küçük demeden her katkı ihtiyaç sahipleri için fark yaratacaktır. Gün birliktelik günü!” dedi.

Bursa Gümrük Müşavirliği A.Ş personeli de deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Kışlık kıyafet, hijyen malzemeleri, temizlik ürünleri, bebek bakım ürünleri ve iş çizmelerinden oluşan koliler hazırladığını ve yetkililere teslim ettiğini duyurdu.