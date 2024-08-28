  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. BYD'nin karı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,8 arttı
Takip Et

BYD'nin karı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,8 arttı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin net karı yılın ikinci çeyreğinde agresif fiyatlandırma politikasına rağmen yıllık yüzde 32,8 artışla 9,1 milyar yuana (1,27 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BYD'nin karı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,8 arttı
Takip Et

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, yılın nisan-haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin gelirleri nisan-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarak 176,2 milyar yuana (24,7 milyar dolar) ulaştı.

BYD'nin aynı dönemde net karı ise bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artışla 9,1 milyar yuana (1,27 milyar dolar) yükseldi.

Türkiye’ye de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan şirket, elektrikli otomobillerde en çok satan modellerinde agresif indirimlerle uzun süren bir fiyat savaşına öncülük ediyordu.

Uluslararası varlığını genişleten BYD, Çin'deki pazar payını büyük ölçüde genişleterek, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'i lider otomobil üreticisi olarak çok geride bırakması dikkati çekti.

BYD genişletilmiş pazar liderliği sayesinde ikinci çeyrekte net karını yüzde 30’dan fazla arttırdı.

BYD, dikey entegrasyon stratejisiyle batarya gibi otomobil üretimi için kullandığı çoğu bileşeni kendi tesislerinde üretiyor. Şirket satışlarını yıllık yüzde 20 artırmayı hedefliyor.

Çin'in en fazla satış yapan otomobil üreticisi BYD, yurt dışı satışlarının gelecekte toplam satışlarının neredeyse yarısını oluşturmayı da hedeflerken, engelleyici gümrük vergilerini aşmak için küresel üretim merkezleri kurmaya devam edeceğini belirtiyor.

 

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandıAvrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandıKüresel Ekonomi

 

İstanbul'da en çok ve en az konut satılan ilçeler belli oldu! İşte ilçe ilçe satış rakamları...İstanbul'da en çok ve en az konut satılan ilçeler belli oldu! İşte ilçe ilçe satış rakamları...Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Konukoğlu Ailesi vergi rekortmenleri listesinde
Konukoğlu Ailesi vergi rekortmenleri listesinde
Doping Hafıza, yeni ürünleri “Dopi Al” ve “Doping Hafıza İlkokul”u kullanıcılarına sundu
Doping Hafıza, yeni ürünleri “Dopi Al” ve “Doping Hafıza İlkokul”u kullanıcılarına sundu
Buffett, ABD’nin dev bankasında payını küçültmeye devam etti
Buffett, ABD’nin dev bankasında payını küçültmeye devam etti
Karpowership, Dünya Bankası’yla Afrika’nın enerji sektöründeki cinsiyet eşitliği için çalışacak
Karpowership, Dünya Bankası’yla Afrika’nın enerji sektöründeki cinsiyet eşitliği için çalışacak
Yönetim ve çalışan performansı platformu F4e’den milyon dolarlık yapay zeka hamlesi
Yönetim ve çalışan performansı platformu F4e’den milyon dolarlık yapay zeka hamlesi
ASTOR Enerji net kârını yüzde 82 artırdı
ASTOR Enerji net kârını yüzde 82 artırdı