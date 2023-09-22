Çağdaş Cam, ihracatını en çok artıran ikinci firma oldu

AYDIN / EKONOMİ

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 5. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde cam, seramik ve çimento alanında ihracatta başarı gösteren firmalar ödüllendirildi. Çağdaş Cam, işlenmiş cam sektöründe ihracatını en fazla artıran ikinci firma olarak ödüle layık görüldü. Ödülü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’den alan Çağdaş Cam Genel Müdürü Serdar Raşit Pirinç, bu ödülün Çağdaş Cam’ın Türkiye’ye değer katmak ve ihracat faaliyetleriyle Türk cam ürünlerini dünyanın her yerine ulaştırmak için gösterdiği çabanın bir nişanesi olarak gördüklerini belirtti. Pirinç, ihracatı artırıcı faaliyetleri ve yatırımları ile sektöre değer katan çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

1975 yılında kurulan Çağdaş Cam, yarım yüzyıla merdiven dayadı. O tarihten bu yana yatırımlarına hiç ara vermeyen firma 1985’te ilk yalıtımlı cam, 2005’te ilk temperli cam üretimini gerçekleştirdi. 2019’da Aydın’daki 30 bin metrekarelik yeni tesisine taşınan Çağdaş Cam, 2015’te Nazilli OSB’de ilk antreposunu, 2017’de yine bu bölgede ikinci fabrikasını kurdu. Üçüncü fabrikasını 2021’de Manisa OSB’de açan firma, geçen yıl Avrupa’nın en büyük temperleme hattını, bu yıl da yenilenebilir enerji yatırımlarını devreye aldı. Çağdaş Cam bugün 9.2 milyon metrekare yıllık kapasite, 800 bin metrekare yalıtımlı cam üretimi, 80 bin ton cam tüketim hacmi, 400 personel ve 115 bin metrekare alana sahip tesisleriyle faaliyetlerine devam ediyor. Satışlarının yüzde 25’ini ihracattan sağlayan Çağdaş Cam, 4 kıtada 35’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firma, ev aletlerinden, yiyecek ve içecek teşhir ürünlerine, güneş enerji panellerinden seralara pek çok sektöre yönelik cam üretiyor.