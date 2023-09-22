Aslıteks, BM Liderler Zirvesi’nde sürdürülebilirlik konusunu ele aldı

DENİZLİ

Aslıteks Yönetim Kurulu Üyesi ve sürdürülebilirlik projeleri markası Respect’in kurucusu Aslı Kasapoğlu, 160’ın üzerinde ülkede 15 binin üzerinde şirket ve 5 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olarak tanımlanan United Nations (UN) Global Compact,’in New York’ta gerçekleşen konferansında Türkiye'yi temsil etti.

Kasapoğlu, 19 Eylül’de gerçekleşen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Liderler Zirvesi’nde water.org’un kurucularından Hollywood yıldızı Matt Damon’un da yer aldığı oturumda Aslıteks’te ve sivil toplumda çalışan hakları konusundaki bakış açısını ve vizyonunu anlattı. Uzun bir süredir sürdürülebilirlik alanında düşünce liderliği yapan Kasapoğlu, hem Aslıteks’te hem de sivil toplumda çalışan hakları konusundaki bakış açısını ve vizyonunu izleyicilerle paylaştıklarını belirterek, “İnsan hakları konusundaki uygulamalarımızı ve bunları aktarırken tedarik zincirindeki zorlukları paylaştık. İnsan hakları uygulamaları noktasında birçok adımlar atıyoruz. Bunun neresinde olduğumuzu gösterme imkanı bulduğumuz çok değerli bir etkinlikti” diye konuştu.