Kendi elektriğini üreten ilk STK, DEGİAD oldu

DENİZLİ

DEGİAD Güneş Enerjisi Santrali, DEGİAD Sadık Emre Çaputçu Yönetim Binası çatısında elektrik üretimine başladı. DEGİAD böylece elektrik üretimi için Güneş Enerjisi kaynağını kullanarak yıllık 9,33 ton karbondioksit salınımının önüne geçmiş ve doğaya yıllık 22 ağaç kazandırmış olacak.

DEGİAD’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada temiz ve güvenilir enerjiye erişimin, evrensel bir hak olarak görüldüğü belirtilerek yerkürenin ritmi ile uyumlu, yenilenebilir ve alternatif kaynakların, enerjinin geleceğini belirleyeceği bir dönüşüm sürecinden geçildiği ifade edildi.

Son 200 yılda devletlerin enerji ihtiyacı, küresel düzeyde siyasi ve ekonomik dengeleri şekillendiren en önemli unsurlardan biri haline geldiği kaydedilen açıklamada enerji konusuna, yeşil dönüşüm çerçevesinde, daha bütüncül ve geniş bir perspektifle bakılması gerekiyor” görüşü dile getirildi. OVP hedefine göre dış ticaret açığının yüzde 65’inin enerji ithalatından geldiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Enerjinin su ve kaynak verimliliği ile etkin kullanılması, yani yeşil dönüşümün tüm üretim sürecine entegre edilmesi halinde, yılda yaklaşık 17 ila 20 milyar dolar tasarruf edilebileceğini hesap ediyoruz. Buna yeşil dönüşümü gerçekleştiren sanayicimizin, eko-inovasyon ile hayata geçireceği yeni ürünler yoluyla, ihracatta elde edeceği yeni pazar avantajlarını eklediğimizde, turizm sektörünün sağladığı 37 milyar dolarlık katkı kadar, dış ticaret açığımızın azaltmak mümkün. Bu nedenle yeşil dönüşümü, ‘Sanayi Devrimi’ kadar önemli bir konu olarak görüyoruz. Sanayi Devrimi’ni kaçırdık, ama yeşil dönüşüm için elimiz çok güçlü.”