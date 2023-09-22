'Karayoluna verilen destek demiryoluna da verilirse ihracat rakamları değişir'

TALİP ÖZTÜRK-TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, İskenderun ve Mersin Limanı’ndan yaşanan sorunlardan ihracatın olumsuz etkilendiğini, benzeri sorunlar yaşanmaması için alternatif olarak demir yolunun yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Kileci, “Karayoluna 10 sende verdiğimiz desteği demiryoluna da versek ülkede ihracat rakamları değişir” dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Fikret Kileci, limanlarda yaşanan sorunlara karşı demir yolu önerisinde bulundu. EKONOMİ’ye açıklamalarda bulunan Kileci, ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yaşanan sorunlara ilişkin de çözüm önerilerinde bulundu. Pandemide olduğu gibi deprem sürecinde de ihtiyaçların ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğini dile getiren Kileci, “Dünyada oyuncular değişir ama sistem değişmez, pazar boş kalmaz biri gider biri gelir. Onun için doğru sistemi oluşturmamız, insanımızı eğitmemiz lazım. Beşeri, sermeye bilincini oluşturmamız gerekiyor. Zamanı iyi ve doğru kullanmak durumundayız. 8 aylık süreçte içinden geçtiğimiz zorluklar insanımızın ihtiyaçlarını değiştirdi. Öncelik güvenli yaşamak oldu. İçinden geçtiğimiz bu süreçte lükse dönük kullanımlar sona erdi veya erecek. Aşırı pahalı, aşırı lüks yerine daha minimal yaşam ve tüketim kültüründen çok gerektiği ölçüde tüketim bilinci kazanıyoruz. Yatırımlar devam ediyor ama lükse yönelik yatırımlar azaldı diyebiliriz. Onun için Türkiye olarak neyi yapıp neyi yapamayacağını ortaya koymamız gerekiyor. Hangi sektörde ne işi yaparken dışa bağlıyız, hammadde sorunumuz var mı hepsini irdelememiz gerekiyor. Ülkenin kişi envanteri dahil tüm envanterini ortaya koyacaksınız ve ortaya çıkan formüle göre ülkemizin konumlanmasını sağlayacağız. Diğer türlü olmaz, birlik olarak biz bunu kendi işimizde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Lojistik sorununa demir yolunu yaygınlaştırmalıyız”

İhracatçının enerji, finansman, hammaddeye erişimin yanında, en büyük sorunun lojistik olduğunu aktaran Kileci, şunları kaydetti: “İş insanlarımızın bize en çok söylediğini sorun lojistik. İskenderun Limanı’nda kuyruk var, Mersin Limanı’nda kaç günlük sıralar var. Demiryolunda sıkıntılar var, karayolunda sorunlar birikti. Biz dün 100 dolara taşıttığımız ürünü bugün nasıl 200 dolara taşıtacağımızın cambazlığını yapıyoruz. Yıkılan demir yolunun yapılma süresi var ama yapmak önemli. Demiryolu medeniyettir bir an evvel demiryoluna ağırlık vermemiz gerekir. Yeni sürece uyum süreci zaman alacak. Bölgenin en büyük gücü beşeri sermaye, onu elde tutmamız lazım öncelikle. Karayoluna 10 sende verdiğimiz desteği demiryoluna da versek ülkede ihracat rakamları değişir. Gelişmiş ülkelerde demiryolu hatları fabrika içlerine kadar girmiştir.