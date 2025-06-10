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Fitch, Coca-Cola İçecek'in notunu teyit etti

Fitch Ratings ("Fitch"), Coca-Cola İçecek'in ("CCI") Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ‘BBB', görünümü ise ‘Durağan' olarak teyit etti.

Haber Merkezi
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Fitch, Coca-Cola İçecek'in notunu teyit etti
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Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Fitch aynı zamanda, Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecesi Notu ile Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu ‘BBB' seviyesinde tutarak Ulusal Kredi notu ise en yüksek derece olan "AAA (tur)" olarak teyit etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Notun teyit edilmesi, genişleme planının güçlü bir şekilde uygulanması, devam eden güçlü faaliyet karlılığı ve Net Satış Gelirleri & FAVÖK büyümesinin bir sonucudur. Bu durum, CCI'ın ana pazarlarındaki lider konumu, meşrubat sektörünün esnek yapısı ve CCI'ın güçlü sermaye yapısı ile desteklenmektedir. CCI'ın kredi notu, Fitch'in metodolojileri arasında yer alan Ana Ortaklık - Bağlı Ortaklık Bağlantı Kriterleri doğrultusunda ana ortağı The Coca-Cola Company'nin (TCCC; NR) stratejik desteğinden de olumlu etkilenmektedir."

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