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ABD-Çin görüşmeleri piyasaları nasıl etkiler?

ABD-Çin ticaret görüşmelerinin devam etmesinin piyasalar için olumlu bir hava yaratabilir.

Haber Merkezi
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ABD-Çin görüşmeleri piyasaları nasıl etkiler?
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Swissquote Bank'tan İpek Özkardeskaya, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin devam etmesinin piyasalar için olumlu bir hava yaratabileceğini söyledi.

Özkardeşkaya, “İyimserliğin ana itici güçlerinden biri ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki yenilenen ivme” dedi.

Pazartesi günü yapılan görüşmelerin, henüz bir ilerleme kaydedilmemiş olsa da, iyi geçtiğinin söylendiğini belirten özkardeşkaya, "Yine de, Çin'in nadir toprak metalleri ihracatındaki kısıtlamaları hafifletmesi karşılığında ABD'nin teknoloji ihracatında taviz vermeye istekli olabileceğine dair söylentiler dolaşıyor” diye konuştu.

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