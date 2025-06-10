Babalar Günü’ne özel yaz fırsatları D’S damat’ta

D’S damat’ın Babalar Günü’ne özel yaz fırsatları sunduğu kampanyasında, seçili polo yaka tişörtlerde 2’li alımlara özel olarak her biri sadece 799 TL’ye alınabilecek.

Babanıza en çok yakışacak renkler D’S damat mağazalarında

D’S damat Polo yaka tişörtler, babanıza en yakışacak renk seçenekleri ile sizleri bekliyor. Stoklarla sınırlı kampanya, 17 Haziran 2025 tarihine kadar tüm D’S damat mağazalarında geçerli olacak.

Ayrıca, tüm D’S damat ürünlerinde 2 bin 500 TL ve üzeri alışverişlere özel indirimler, smokinlere ve tüm mağazalarda takım elbiselere yönelik indirimler ve aksesuarlarda 1 alana 1 hediye gibi farklı seçenekler de Babalar Günü’ne özel kampanyalar arasında bulunuyor.