Çağdaş Holding CEO’su Çağlar: Bodrum’a talep bitmiyor

Geçen yıl Muğla’da konut satışı, önceki yıla kıyasla yüzde 20’ye yakın arttı. Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleşen bu artışta en önemli pay Bodrum’a ait. Bodrum’da da satışların bir önceki yıla kıyasla yüzde 20’nin üstünde arttığına dikkat çeken Çağdaş Holding CEO’su Dağlarca Çağlar, “Dahası 13 ilçesi bulunan Muğla’daki toplam satışın yüzde 25’e yakını sadece Bodrum’da gerçekleşiyor. Bodrum’a talep bitmiyor. Yeni yaşam alanları şart” dedi.

Bodrum artık 12 ay yaşayan bir şehir

Bodrum’un yalnızca yaz aylarında ilgi gören bir yer olmaktan çıkıp yıl boyu yaşayan bir merkez haline geldiğine dikkat çeken Çağdaş Holding CEO’su Dağlarca Çağlar, şunları söyledi: “Bodrum’da talep hiçbir zaman bitmiyor. 12 ay boyunca burada yaşayan ciddi bir nüfus var ve yeni yaşam alanları oluşturulması gerekiyor. Biz, Bodrum’u sadece bir destinasyon değil, bir yaşam alanı olarak şekillendiriyoruz. Bodrum’daki projelerimizde yalnızca konut inşa etmekle kalmayacağız, aynı zamanda sürdürülebilir, doğayla iç içe yaşam alanları sunacağız. Bu projelerin içinde ticari gayrimenkul yatırımlarını da ön planda olacak.”

Yeni lüks konut konsepti: Erişilebilir lüks

Çağlar, “Lüks, artık sadece büyük metrekareli malikanelerle tanımlanmıyor. Bodrum’da lüks artık taş evler, bahçeli ve tek katlı yapılarla tanımlanıyor. Büyük metrekareli malikanelere olan ilgi azalırken, insanlar daha minimalist, sürdürülebilir ve operasyonel maliyetleri düşük evleri tercih ediyor. Biz de tam bu noktada Bodrum’un kimliğini bozmadan erişilebilir lüks projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” diyor.

Bodrum’da ezber bozan projeler yolda

Bodrum’un hem kuzeye hem de güneye doğru genişleme potansiyeline sahip olduğunu belirten Çağlar, 2026’da toparlanma beklediklerini ve özellikle depremin etkisiyle güvenli yaşam alanlarına olan talebin artacağını ifade ediyor. Bodrum’daki lüks konut anlayışının değişmeye başladığını ve 250 bin - 450 bin dolar aralığındaki konut satışlarının sürdüğünü vurgulayan Çağlar, Lüks villa satışlarının eski hızında olmadığını ancak sektördeki toparlanma ile birlikte Bodrum’daki talebin artacağını ekliyor. 30 yıl önce Bodrum’da neredeyse kimse yokken, şimdi dünyanın en ünlü markalarının yatırımlarını yönlendirdiği bir destinasyon haline geldiğini ifade eden Çağlar, farklı bir vizyonla Bodrum’u yeni projelerle tanıştırmaya devam edeceklerini söylüyor.

“Spor, sadece sahada değil, şehrin ruhunda büyür”

Bodrum bizim yuvamız diyen Çağlar şunları söyledi: “Bodrum’un nüfusu her geçen gün artıyor, gençlerimizin sanat, spor gibi alanlara yönelerek sağlıklı gelişim göstermesi, toplumsal güçlenme açısından çok önemli. Çağdaş Bodrum Spor Kulübü’nü bu vizyonla kurduk. Sporun sadece sahada değil, bir şehrin ruhunda büyüdüğüne inanıyoruz. Altyapıya yatırım yaparak gençlerin sporla büyümesine katkı sağlamaya devam ediyoruz.”

Sürdürülebilir kent vizyonu

‘Sürdürülebilirliğe bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz’ diyen Çağlar, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bodrum’daki projelerimizde enerji verimliliğine, çevre dostu malzeme kullanımına ve doğal kaynakları verimli kullanmaya büyük özen gösteriyoruz. Özellikle peyzaj alanlarında, su ve enerji kaynaklarını daha verimli kullanma adına çim alanları ve konuta özel havuz konseptlerinin geri planda bırakılması gerektiğine inanıyoruz.”