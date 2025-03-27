Caiz, Türkiye’nin 100 milyar dolarlık islami finans pazarına açılıyor 

Türkiye, 100 milyar doları aşan islami finans hacmiyle, etik ve faizsiz finans sistemine yönelik artan bir taleple karşı karşıya. Ancak mevcut çözümler, dijital dönüşüm ve finansal kapsayıcılık açısından hâlâ yeterli seviyeye ulaşabilmiş değil. 85 milyonluk bir nüfusa sahip olan Türkiye’de dini hassasiyetlerinden ötürü bankacılık işlemlerine mesafeli yaklaşanlar için 9 katılım bankası faaliyet gösteriyor. Halihazırda geleneksel finans sistemine faizsiz alternatif sunmayı amaçlayan bu bankalar dijitalleşme ve blokzincir teknolojileri konusunda ise sınırlı bir etki alanına sahip.

Caiz, Türkiye’nin islami finans sektörüne dijital bir boyut kazandırmayı hedefliyor

Caiz, katılım bankalarından farklı olarak, blokzincir tabanlı, merkeziyetsiz ve islami kaidelere uygun dijital finansal çözümler sunarak sektöre yenilikçi bir yaklaşım getiriyor. Şirketin Türkiye’yi cazip bir pazar olarak görmesinin en önemli nedenlerinden biri, islami finans hacmi ve faizsiz finansman modellerine olan yüksek talep. Aynı zamanda, Türkiye’nin genç ve teknolojiye yatkın nüfusu, dijital finans çözümlerine olan ilgiyi artırarak Caiz’in ekosistemini hızla büyütebileceği bir ortam yaratıyor.

Diğer kripto paralardan farklı olarak, Caiz yalnızca merkeziyetsizliğe odaklanmak yerine merkeziyetsiz finans (DeFi) ile merkezi finansı (CeFi) birleştiren çift yaklaşımla çalışıyor. Bu, Caiz ekosistemi içindeki işlemlerin merkeziyetsiz ve şeffaf kalmasını sağlarken, genel operasyonların islami hukuka tam uyumlu olmasını garanti ederek uzmanların rehberliğinde sağlıyor.

Ayrıca, varlık destekli dijital para birimleri ve faizsiz (riba) yaklaşımı ile Caiz, Türkiye'nin en islami dostu finansal ekosistemi olmayı hedefliyor. Bu yenilikçi yapı, geleneksel finansal sistemle entegrasyonun yanı sıra, her yerden erişilebilen etik ve İslami ilkelere uygun alternatifler sunarak geniş bir kitleye finansal katılımı kolaylaştırıyor.

“Blokzincir teknolojisiyle faizsiz finansı birleştirerek herkesin erişebileceği bir sistem sunmayı hedefliyoruz”

Caiz’in Türkiye’de sağladığı hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Operasyonları Müdürü Irmak Yolcu, “Türkiye, islami finans alanında güçlü bir ekosisteme sahip olsa da dijital finans çözümleri açısından hala gelişime açık bir pazar. Caiz olarak, blokzincir teknolojisiyle faizsiz finansı birleştirerek etik, şeffaf ve herkesin erişebileceği bir sistem sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin genç ve dijitalleşmeye açık nüfusu, islami finans çözümlerine olan yüksek talep ile birleştiğinde, burayı bizim için önemli bir merkez haline getiriyor. Amacımız, bireylerden işletmelere kadar geniş bir kitleye hitap eden yenilikçi ve güvenilir bir finansal alternatif oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Caiz, İslami ilkelere uygun, blok zinciri tabanlı bir dijital finans platformudur. Bireylerden, girişimlere, bankalardan büyük şirketlere kadar tüm ekosistemi şeffaf, güvenli ve düzenlemelere uygun dijital finansal altyapı ile buluşturur. Güçlü teknolojisi ve etik değerleriyle Caiz, şimdi Türkiye'nin büyüyen İslami finans pazarına girmeyi ve modern finansı İslami etiklerle birleştirmeyi hedefliyor.