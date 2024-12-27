Çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı! Personel karşılığını rekor satışla verdi

Çalışanlarına 29 maaş ikramiye ile gündeme gelen Skoda'nın Türkiye distribütörü olan Ahmet Yüce yılı rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Yüce’nin çalışanlarına gösterdiği tutuma personeli de karşılıksız bırakmadı.

Çalışanlar ikramiyelerin karşılığını rekor kırarak ödedi

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Yüce Otomotivin Türkiye distribütörü olduğu Skoda markası tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye'deki satışları yıllık 40 bini geçti. Markanın en çok tercih edilen modeli Octavia olurken, Super B modeli ise lükste yeni trend haline geldi.

Şirket 2024'te yüzde 3.8 büyüdü

Şirket, 2024 yılını da yüzde 3.8 büyüyerek kapatıyor. Yaşanan başarılara ilişkin her fırsatta çalışanlarını öven Yüce, ikramiye haberlerinin gündem olmasının ardından "Çalışanlarımız bizim her şeyimiz, ailemiz. Başarımızın altında çalışanlarımızın emekleri var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir karar aldık" şeklinde konuşmuştu.