Eksim Ventures 2024 yılında da stratejik yatırımlarını sürdürdü: 6 girişim projesine destek sağlandı

Eksim Holding’in enerji ve gıda gibi stratejik sektörlerdeki deneyimi ve sürdürülebilirlik misyonu doğrultusunda hayata geçirdiği girişim sermayesi fonu Eksim Ventures, girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ediyor. Gıda ve enerji teknolojilerinden finteke, savunma sanayinden mobiliteye Türkiye’ye değer katan yenilikçi iş modellerinin büyümesine katkı sunan Eksim Ventures, girişimlere finansal ve operasyonel desteğin yanı sıra mentorlük desteği sağlıyor.

Toplamda 19 milyon doların üzerinde yatırım yapıldı

Eksim Ventures, ilk yatırımını 2021 yılında araç kiralama platformu Yolcu360’a gerçekleştirdi. Daha sonra insan kaynakları yazılımı Kolay İK, gıda israfına karşı çözüm üreten Yenir, online terapi platformu Hiwell, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik ödül platformu Bluedot, finansal teknoloji yazılımı uygulamaları Finekra ve Enqura, otonom robot teknolojileri geliştiren Bottobo Robotics, yapay zeka ve otonom sistem geliştirme yanında savunma teknolojilerine de odaklanan Kuartis ve pazarlama yazılımı Wask başta olmak üzere farklı alanlardaki girişimlere yatırımda bulundu. Eksim Ventures’ın yatırım stratejisini değerlendiren Eksim Ventures Yatırım Komitesi Üyesi Uğur Mutluhan Oruncak, “Değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik dönüşüm, yeni değer alanları yaratırken tek bir sektöre odaklanmak yerine birden çok stratejik kulvarda yatırım yapmayı gerekli hale getiriyor. Biz de holding olarak 40 yıla varan sektör ve piyasa koşullarını doğru analiz etme tecrübemiz sayesinde, yenilikçi fikirlerin farklı sektörlerdeki potansiyellerini ortaya çıkararak sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturuyoruz. Bugüne kadar 13 girişim ile 8 girişim fonuna toplamda 19 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. ” ifadelerini kullandı.

“2024 yılında 3 yeni 3 devam yatırımlarımızla toplamda 6 yatırım gerçekleştirdik”

2024 yılında, Denebunu, Virasoft ve Albert Health’e yatırım yaptıklarını açıklayan Oruncak, destekledikleri yeni girişimlere ilişkin şu bilgiyi verdi: “Bu yıl üç yeni, üç devam yatırımlarımızla toplamda 6 yatırım gerçekleştirdik. Yatırımda bulunduğumuz şirketler, farklı alanlarda ürettikleri yenilikçi çözümlerle ekosistemimizin güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yardımcı oluyor. Denebunu, kullanıcı deneyimi ve pazarlama alanında yenilikçi modeller geliştirirken Virasoft ileri medikal teknolojileriyle sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırıyor. Albert Health ise yapay zeka tabanlı çözümleriyle hastaların iyileşme süreçlerine büyük katkı sağlıyor. Yatırıma devam kararı aldığımız

Bottobo Robotics, başta lojistik ve imalat sektörleri olmak üzere her sektöre otonom mobil robot çözümleri geliştiriyor. Kolay İK, Türkiye’nin bulut tabanlı ilk ve en büyük İK personel yönetim platformu hizmeti sunuyor. Hiwell ise Türkiye dahil 8 ülkede 800 Bin’i aşkın danışana hizmet veren lider online terapi ve psikolojik danışmanlık çalışmaları yürütüyor.” dedi.

Eksim Pulse ile erken aşama girişimler desteklendi

Girişim Hızlandırma Programı Eksim Pulse kapsamındaki çalışmaları da aktaran Oruncak, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) katkılarıyla yürüttüğümüz Eksim Pulse Programı’nın ikinci dönemini başarıyla tamamladık. Bu yıl Eksim Pulse DemoDay’de 10 girişimci, projelerini yatırımcıların ve Eksim Holding profesyonellerinin beğenisine sunarak işlerini bir üst seviyeye taşıma fırsatı buldu.” şeklinde konuştu.

Ar-Ge ve inovasyon alanında uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla dünyanın en büyük kamu ağlarından biri olan Eureka Network’ün “Yatırıma Hazırlık” (Investment Readiness) programının ortakları arasına katıldıklarına duyuran Oruncak, böylece küresel ölçekte yenilikçi çözümler üreten girişimleri desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Yeni yılda küresel ölçekli iş birlikleri artacak

Eksim Ventures olarak yeni girişimlere kaynak aktarmanın ötesine geçerek portföylerindeki her bir şirketin gelişimine yakından eşlik ettiklerini ve bu şirketleri iş ortakları olarak benimsediklerini dile getiren Oruncak, yerli girişim ekosistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: “Yola çıktığımızdan bu yana, ‘kazandığımızı ülkemize kazandırma’ prensibimiz gereği sağlık, mobilite, fintek, biyoteknoloji, savunma sanayi, gıda ve enerji teknolojileri gibi alanlardaki girişimlere desteğimizi sürdürüyoruz. Milyar dolarlık değerlemelere ulaşma potansiyeli taşıyan bu girişimler, gerek ülke içinde gerekse yurt dışında ölçeklenebilen örnekleriyle, yeni nesil girişimcilere ilham ve cesaret veriyor. Bu gelişmeler ekosistemdeki ivmeyi besleyerek yeni atılımları teşvik ediyor. Böylece sağlıklı ve kalıcı bir girişim ekosisteminin inşasına önemli katkılar sunuyoruz. Esas amacımız ise yetişmiş insan kaynağı ve giderek artan başarı hikayeleriyle girişimcilik ekosisteminde güçlü bir konuma doğru ilerleyen ülkemizin geleceğine yatırım yapmak.”

Yeni yılda Türkiye’de yeni girişimleri desteklemenin yanı sıra yurt dışındaki fırsatları değerlendirmeye ve küresel iş birlikleri geliştirmeye odaklandıklarının altını çizen Oruncak, “2025 itibarıyla artmasını beklediğimiz ivmeyle birlikte, Türkiye girişimcilik ekosisteminin derinleşme ve ölçeklenme potansiyelinin açığa çıkacağını öngörüyoruz. Bu süreçte sabırlı, kararlı ve stratejik adımlar atarak ülkemizin girişimcilik ekosistemine insan odaklı yatırımlarımızla yön vermeyi sürdüreceğiz.” dedi. Ekosisteme yatırımcı rolünün yanı sıra mentorluk aktiviteleriyle de destek vermeye devam edeceklerinin dile getiren Oruncak, farklı paydaş kurumlarla iş birliklerini artıracaklarını kaydetti.