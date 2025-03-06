Çalışanlarına 54 maaş ikramiye dağıtmıştı! Ahmet Yüce bu yılda geleneği bozmadı

Skoda’nın Türkiye distribütörü Yüce Auto-Škoda 2024’te yaklaşık 44 bin adetlik satışıyla Türkiye rekorunu kırdı. Ancak Yüce Oto’nun başarısı sadece satış rakamlarına yansımadı. Škoda Auto’nun her yıl dünya çapındaki 164 distribütörün performanslarını değerlendirdiği Yılın Distribütörü organizasyonuna Yüce Auto-Škoda damga vurdu.

Yılın En İyi İkinci Distribütörü seçilen Yüce Auto, Uluslararası Satışlar ve Müşteri Deneyimi Kategorileri birinciliği ile Marka ve İnovasyon Kategorisi üçüncülüğü ödüllerinin de sahibi oldu. Bu başarıyla Yüce Auto, 130 yıllık Škoda tarihinde ilk kez dört ödül birden kazanan distribütör olma ünvanını elde etti.

"Ömrüm boyunca ikramiye vereceğim"

Ahmet Yüce çalışanlarına 2022'de 25 maaş, 2023'te ise 29 maaş ikramiye vermişti. "Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim" diye açıklama yapan Ahmet Yüce, rekor satış yaptığı, dört ödül kazandığı 2024 için de çalışanlarını unutmadı.

"Normal olan bir durumu Türkiye’de anormal gibi göstermek tuhafıma gidiyor"

Ahmet Yüce bu yıl da geleneği bozmadı. Gazeteci Emre Özpeynirci, Ahmet Yüce ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından "Skoda’nın 2024’te yaklaşık 44 bin adetlik satışla Türkiye rekorunu kırmasının ardından Ahmet Yüce’yi arayarak, geçen yılki ikramiye miktarını sordum. Yüce artık bununla gündeme gelmek istemediğini belirterek şunları söyledi: ‘Tüm patronlar çalışanlarını düşünmek zorunda. Eğer ortada bir emek varsa bunun karşılığını vermelisiniz. Çalışanını ne kadar düşünürsen, başarı şansın o kadar artar. Skoda’nın Türkiye başarısı bunun en iyi örneği. 2024'te rekor satışın dışında 4 ödül birden aldık. Ama gayet normal olan bir durumu Türkiye’de anormal gibi göstermek tuhafıma gidiyor. O yüzden açıklama yapmak istemiyorum" sözleriyle anlattı.

"Aldığım istihbarat yine aynı şekilde ikramiye verdiği yönünde"

Özpeynirci "Ahmet Yüce, 2024’te ikramiye verip vermediğini söylemese de, aldığım istihbarat yine aynı şekilde ikramiye verdiği yönünde. Valla helal olsun ne diyeyim… Bu arada Yüce Auto, 2024’te 130 yıllık Skoda tarihinde ilk kez dört ödül birden kazanan distribütör olma unvanını elde etti. Bu başarıda çalışanların emeği çok büyük." ifadelerini kullandı.