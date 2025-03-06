Faiz indirimi sonrası iş dünyasının temsilcilerinden ortak talep

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, üst üste üçüncü toplantısında da faiz indirerek politika faizini 250 baz puan düşüşle yüzde 42,5’e çekti. Karar metninde enflasyon odaklı ve ihtiyatlı duruşun süreceği vurgulanırken, hizmet enflasyonunda yavaşlama görüldüğü belirtildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından iş dünyası kararı değerlendirdi. İş dünyasının temsilcileri sanayiciler ve KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını talep etti.

İSTİB/ Kopuz: Merkez Bankasının politika faizini tedricen düşürme eğiliminin devam ettiğini görüyoruz

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Merkez Bankasının politika faizini tedricen düşürme eğiliminin devam ettiğini gördüklerini belirten Kopuz, "Şubat ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle Merkez Bankasına indirim yönünde bir alan da açılmıştı ve 250 baz puanlık ölçülü bir indirim daha yapıldı. Böylece gösterge faiz ile yüzde 39 olarak açıklanan şubat ayı tüketici enflasyonu arasındaki makas da oldukça daralmış oldu." ifadesini kullandı.

Bu faiz oranıyla, enflasyondaki yavaşlama eğilimi ve istihdam görünümü bozulmadığı sürece parasal genişlemenin ihtiyatlı bir şekilde devam etmesinin beklenebileceği değerlendirmesinde bulunan Kopuz, "Elbette enflasyon hedef seviyelere gelene kadar bu sürece mali disiplin ve yapısal reform adımları da eşlik edecektir. Bununla birlikte küresel güç dengelerinin çok kaygan bir zeminde hareket ettiği, jeopolitik belirsizliklerin zirve yaptığı son gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini, riskler ve fırsatlar penceresinden dikkatle takip ediyoruz." dedi.

KOBİ'lerin finansman maliyetlerinin aşağı çekilmesi beklentisi

Kopuz, faiz indirimleriyle kısa vadede piyasadaki likiditenin artırıldığını vurgulayarak, "KOBİ'lerimizin büyümesi, ihracat potansiyelini artırması ve sağlıklı bir iktisadi döngü için koşulların iyileştirilmesi de önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Bankalara çağrıda bulunan Kopuz, faiz indirimlerinin KOBİ'lerin finansman maliyetlerini aşağı çekecek şekilde ticari kredilere yansıtılmasını beklediklerini belirtti.

ASO/ Ardıç: Bankalar sanayicilerimizin kullandığı ticari kredilerin faizlerini düşürmelidir

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, söz konusu indirimlerin aktarım mekanizması yoluyla ticari kredi faiz oranlarına yansımadığını ifade ederek "Bankalar, finansmana ulaşım sorunu derinleşen sanayicilerimizin kullandığı ticari kredilerin faizlerini de bir an önce politika faizindeki indirime paralel olarak düşürmelidir. Bu, üretim, istihdam, ihracatımızın sürdürülebilirliği ve makroekonomik istikrarın sağlanması açısından son derece önemlidir." dedi.

ATO/ Baran: Bankaların, indirim kararını kredi faizlerine yansıtarak süreci desteklemelerini bekliyoruz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kararı, reel sektör açısından olumlu bulduklarını belirten Baran, dezenflasyon süreciyle piyasalarda faizlerdeki indirimin devam edeceği yönünde güçlü bir beklenti oluştuğunu ifade etti. Bu kapsamda TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çektiğine işaret eden Baran, "Enflasyonla mücadele sürecindeki başarı, faiz indirimlerinin de devamının geleceğine işaret ediyor. Faizlerin düşüş eğilimine girmesi, finansman maliyetlerini de düşürerek, reel sektör ve iş dünyamızın önünü görmesi, planlamalarını yaparak, yatırım, üretim ve ticaretin artmasına olumlu yansıyacaktır. Finansman maliyetleri, iş dünyamız açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle bankaların, indirim kararını kredi faizlerine yansıtarak süreci desteklemelerini bekliyoruz." dedi.

DSO/ Kasapoğlu: Mevduat faizlerine yansıtılan bu indirimlerin, ticari kredi faizlerinde de paralel olarak düşürülmesini talep ediyoruz

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, yazılı açıklamasında, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e düşürdüğünü hatırlattı. Öncü göstergeler ve yapılan açıklamaların faiz indiriminin sinyallerini verdiğini belirten Kasapoğlu, "2024 yılında başlayan ve kademeli olarak düşürülen faizler, adımların kararlılıkla uygulandığını bizlere işaret etmekle birlikte, sanayimizin finansmana erişimi için de pozitif yönlü seyir çiziyor. Bu karar, piyasa tarafından beklenen bir hamleydi ve ekonominin büyüme hedeflerine ulaşması için enflasyonla mücadelede daha fazla esneklik sağlanması adına önemli bir adım." dedi.

"Enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının hala risk unsuru taşıdığı unutulmamalıdır"

Kasapoğlu, bu indirimin ekonomi için çeşitli sonuçlarının ve sektörler üzerindeki etkilerinin olacağına işaret ederek, "Yatırım kararları, kredi maliyetleri ve likidite açısından kritik öneme sahip olan faiz oranlarının düşürülmesi, üretim kapasitesinin genişlemesine ve istihdamın artmasına olanak tanıyacaktır. Türkiye'nin sanayi sektörü, özellikle büyümeye odaklanan KOBİ'ler için faiz oranlarındaki düşüş önemli bir fırsat sunuyor ancak bu indirim kararlarının doğru zamanda doğru oranla yapılması önemli. Zira, enflasyon beklentilerinin ve fiyatlama davranışlarının hala risk unsuru taşıdığı unutulmamalıdır. Sanayicilerin günlük işleyişini sürdürebilmesi için güçlü nakit akışına ihtiyaçları var. Burada vurgulanması gereken husus, ticari kredilerde de paralel indirimlerin uygulanmasıdır." dedi.

Sanayicilerin, öncelikle KOBİ kredilerinden başlayarak ticari kredilere ilişkin büyüme kısıtlarının gözden geçirilmesini beklediğinin altını çizen Kasapoğlu, "Mevduat faizlerine yansıtılan bu indirimlerin, ticari kredi faizlerinde de paralel olarak düşürülmesini talep ediyoruz. Üstelik, ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar, ekonomide maliyetleri artırıp arzı kısıtlayarak enflasyonist baskı da oluşturmaktadır. Enflasyonist baskıların azaltılması, sanayi sektörünün maliyet yapısını koruması adına önemlidir. Üretim süreçlerinin aksamadan devam etmesi ve işletmelerin likidite problemleriyle başa çıkabilmeleri adına atılacak adımları önemsiyoruz. Bugün üretime, yatırıma ve istihdama sağlanan destek, geçmişte olduğundan daha büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Elazığ TB/ Dumandağ: Bu indirimlerin öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtılması gerekiyor

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Merkez Bankasının politika faizini 2,5 puan daha düşürerek yüzde 42,5’e çektiğini söyledi. Başkan Dumandağ, ‘’Son üç ayda toplamda faizlerde 7,5 puanlık bir indirim gerçekleşmiş oldu. Bankalar bu indirimleri mevduat faizlerine hızla yansıttı ancak ticari kredi faizlerinde aynı oranda bir düşüş yaşanmadı. Bu indirimlerin öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtılması gerekiyor. Bu kararı hızla alarak üretime, yatırıma ve istihdama destek olmaları konusunda bankalara çağrıda bulunuyoruz. Öte yandan ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamalar da ekonomide maliyetleri artırarak arzı kısıtlıyor ve bu durum enflasyonist baskı oluşturuyor. Özellikle KOBİ kredileri başta olmak üzere ticari kredilere yönelik büyüme kısıtları da gözden geçirilmelidir’’ dedi.