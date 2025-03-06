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Merkez sürpriz yapmadı: Faiz indirimini ekonomistler nasıl yorumladı?

TCMB’nin yılın ikinci faiz kararı da indirimden yana olurken, piyasa beklentilerine paralel 250 baz puanlık indirimi ekonomistler yorumladı.

Haber Merkezi
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Merkez sürpriz yapmadı: Faiz indirimini ekonomistler nasıl yorumladı?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 250 baz puan faiz indirimine gittiğini açıkladığı Mart 2025 PPK toplantısından sürpriz çıkmadı.

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Ekonomistler beklenen faiz indirimi için ne dedi?

Prof. Dr. Fatih Özatay, ironik bir bakış açısıyla faiz kararını yorumladı:

"Büyük bir fırsatı heba etti Merkez Bankası. Faizi 250 baz puan yerine malum gazetenin önerdiği gibi en az 750 baz puan düşürseydi; Dış piyasalarda rekabet gücümüz artacak, ihracat coşacak, cari açığımız kapanacak, büyüme ve istihdam sıçrayacaktı. Olmadı. Yazık oldu."

Dr. Burcu Aydın, “Merkez Bankası, piyasada hemen hemen herkesin beklediği üzere politika faiz oranını 2,5 puan aşağı çekerek yüzde 42,5’e indirdi. Bekleneni yapması doğru politikayı uyguladığı anlamına gelmiyor...” derken, enflasyon öngörüsünü de şu şekilde açıkladı:

"Aralık ayında başlayan faiz indirimlerinden sonra Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyon tahimini %21'den %24'e çıkarmıştı. Devam eden faiz indirimleriyle üst bant içinde kalmak da zorlaşacak..."

Mahfi Eğilmez, “TCMB politika faizini % 45'den 42,5'e indirdi” derken, Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankası sürpriz yapmadı. Sıkıcı para politikası iyidir” yorumunu yaptı.

Banu Kıvcı Tokalı, "Faiz indirim süreci öngörülen boyutta devam ediyor. Ne daha şahin ne daha güvercin. İç talep, kredi ve mevduat gelişmeleri TCMB’nin radarında. Ancak daha güvercin Fed ile birlikte içeride iyi enflasyon verileri, faiz indiriminin boyutunu hızlandırabilir. Şimdilik erken" dedi. 

Prof. Dr. Serap Durusoy, “İlk okuduğum kadarıyla TCMB'nin politika söyleminde çok bir değişiklik yok. Parasal aktarım mekanizması ve makro ihtiyati tedbir vurgusunda devam ediyor.” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Havva Tunç, “TCMB faizi 250 baz puan indirdi. Dezenflasyon süreci işliyor diyor. Faizi indirmek tek başına enflasyonu düşürmede yeterli değil. Ki önümüzdeki günlerde bakalım ne olacak.” dedi.

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