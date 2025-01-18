CANiK, 2024 hedeflerini aştı: İhracatta yüzde 27'lik artış

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup'un markası CANiK'ten yapılan açıklamaya göre, CANiK, 2024'te ihracat hedeflerinde başarıya ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilere göre, 2023'te 136 milyon dolar ihracat yapan şirketin geçen yılki ihracatı 172 milyon dolara çıktı. Böylece şirket, ihracatta yüzde 27 artış yakalandı.

Bununla birlikte SYS'nin geçen yıl Türkiye'de yaptığı üretimlerin satış gelirleri de yüzde 28 artarak 148 milyon dolardan 189 milyon dolara yükseldi.

Grup, bu yıl ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarını da kapsayan konsolide ciro hesaplamasına geçti. 2025'te grup şirketlerinin konsolide cirosu 250 milyon dolar olarak bütçelendi.

Öngörülen konsolide cironun 200 milyon dolarlık kısmının da Türkiye'deki üretimlerden gelmesi hedefleniyor.

İhracatlarla dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayan şirket, Türkiye'nin savunma sanayindeki yüksek teknolojiye dayalı gelişimini de desteklemeyi sürdürdü.

"CANiK markamızla 2024'te ürün satışında yüzde 27'lik bir ihracat artışı sağlayarak, başarıya ortak olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, geçen yıl bütçelenen ihracat hedefini aşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatına verdikleri katkıyı artırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin savunma sanayi ihracatının, hizmet satışlarıyla beraber yüzde 29 arttığını kaydeden Aral, "Biz de SYS Grup olarak CANiK markamızla 2024'te ürün satışında yüzde 27'lik bir ihracat artışı sağlayarak, başarıya ortak olduk. Bu başarı, yalnızca Türkiye ekonomisine değil, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerimize de sağladığımız katkının bir göstergesidir." İfadelerini kullandı.

Aral, geliştirdikleri ürünlerle, küresel pazarda kullanıcıların beklentilerini karşılamayı sürdürdüklerini aktararak, "Bugüne kadar olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin güçlü referansıyla dost ve müttefik ülkeler için en iyisini üretmeye, savunmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. İhraç ettiğimiz ürünlerin ülkemizi yurt dışında temsil ettiğinin bilinciyle bugüne kadar üst seviyede tuttuğumuz çıtayı daha da yukarıya çekme gayretiyle 2025'te faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.