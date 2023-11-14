CANiK’ten Uzak Doğu seferi

SAMSUN /EKONOMİ

Türkiye’nin savunma sanayi alanında önde gelen şirketlerinden CANiK’in global ihracat odaklı fuar serüveni, kıtalararası boyutta devam ediyor. Önceki aylarda İngiltere, Polonya ve Amerika'da gerçekleştirilen etkinliklerde grup şirketleri ile birlikte en son teknoloji ürünlerini sergileyen CANiK, şimdi de Uzak Doğu’yu fethetmek için Tayland’da yerini aldı. CANiK, 6-9 Kasım 2023 tarihlerinde Tayland Bangkok’ta düzenlenen Defense & Security fuarında, yeni ihracat başarılarına imza atmak için düğmeye bastı. Fuarda CANiK’in standını toplamda 14 delegasyon ziyaret etti. CANiK etkinlik boyunca da birçok ön anlaşmaya imza attı.

Yüksek teknoloji ürünlerinin tüm dünyada olduğunu dile getiren CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “CANiK olarak dünyanın dört kıtasında her biri ileri teknolojilerle donatılmış inovatif ürünlerimizi gururla sergilemeye devam ediyoruz. Tayland’daki Defense & Security fuarı, Amerika ve Çin arasındaki sıcak gelişmeleri takip ettiğimiz bu dönemde, dünya savunma sanayii açısından son derece stratejik bir önem taşıyor. Biz de burada tüm ürün ailemizle birlikte, Uzak Doğu’da gücümüzü gösterdik. Yeni işbirliklerine yönelik yoğun bir görüşme trafiği içinde geçen fuarı, gördüğümüz ilgi nedeniyle son derece mutlu tamamladık. Çeyrek asrı geride bırakan CANiK olarak, Türkiye’nin ikinci yüzyılında ülkemizi daha ileriye taşımak ve ihracatımızla dünyada söz sahibi olmak için hedeflerimiz doğrultusunda yola devam ediyoruz” dedi.