Kocaeli'nde Uluslararası Sezai Karakoç Tanıtım günleri başlıyor

SABİHA TOPRAK/ KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının kutup yıldızı büyük üstat Sezai Karakoç’u düzenleyeceği bir dizi etkinlikle anacak. “Uluslararası Sezai Karakoç Günleri” kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler 16-19 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. Program için tanıtım toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Eren ve Büyükşehir Belediyesi birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

14 Oturumda 40 Konuşmacı

Uluslararası Sezai Karakoç günleri içinde her yaşa hitap eden özel oturum, söyleşi, yarışma, tiyatro, şiir dinletileri, sergiler ve birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. 14 oturumda, 40 konuşmacı Sezai Karakoç’un fikir dünyamıza kattığı anlamı ele alacak. Bu yıl ilki düzenlenecek Uluslararası Sezai Karakoç Günleri ile pek çok nitelikli etkinlik edebiyat sevdalıları ve sanatseverlerle buluşacak. Sayıları 25’i bulacak etkinliklere 9 ülkeden 80’i aşkın sanatçı katılacak. Paneller, özel oturumlar, sergi, tiyatro, konser ve yarışmalarla zenginleşen içeriğe yoğun bir katılım bekleniyor. Sezai Karakoç günlerinin açılışını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Genel BaşkanYardımcısı Mustafa Şen birlikte yapacak.

"Hem şair hem de düşünür kimliğiyle Türk edebiyatında önemli bir isimdir"

Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Sezai Karakoç Günleri’nde Sezai Karakoç’u yaşatacağız. Sezai Karakoç vefatı sonrasındaTürkiye’nin unutulmayacak isimleri arasında adını yazdırmış bir sanatçıdır. Hem şair hem de düşünür kimliğiyle Türk edebiyatında önemli bir isimdir. Kültür, medeniyet, siyaset, ekonomi, sanat gibi pek çok alanda yazdığı eserlerde ve diriliş yayınları gibi oluşumları da hayata geçirmiştir.”

"Büyük sanatçılara sahip milletlerin asıl görevlerinin onları gelecek nesillere aktarmak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ”Programımızda sanatın çeşitli araçlarını kullanarak edebiyat ve sanat dünyamızdan çeşitli isimlerin katılımıyla fikir havuzu oluşturmayı amaçlıyoruz. Her kesim insana hitap eden etkinliklerimizin daha fazla insana ulaşmasını amaçlıyoruz. Bu projenin tüm çalışmaları dijital ortamda vatandaşlarımızla paylaşılacak. Sezai Karakoç’un adı bu program sayesinde yeniden duyulacak ve eserleri yeniden yayımlanacak. Büyük sanatçılara sahip milletlerin asıl görevlerinin onları gelecek nesillere aktarmak olduğu bilinciyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çabamız bu yönde olacaktır tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum.”

"Kocaeli artık çoğul ve birlikte yaşama kültürünün örnek şehirlerinden biri olma yolunda ilerliyor"

Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Eren de yaptığı konuşmasında “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın başkan seçilmeden önce akademisyenlerle buluştuğu toplantıda mutlu şehir vizyonu çizmişti. Bende bir felsefeci olarak heyecanlanmıştım. Sanayi ile adı özdeşleşmiş şehrin kültür havzasına dönüştürüldüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kitap fuarını da 1 milyona yakın insan ziyaret etti. Kocaeli artık çoğul ve birlikte yaşama kültürünün örnek şehirlerinden biri olma yolunda adım adım ilerliyor.” dedi.