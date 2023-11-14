GSO Başkanı Ünverdi genç mühendislerle Model Fabrika’da buluştu

GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile bir araya gelen öğrenciler, yapılan faaliyetler, yürütülen çalışmalar ve düzenlenecek eğitimler hakkında bilgi aldı.

Gençler ile buluştuğu ve böyle bir söyleşi fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ‘’Bizim bütün derdimiz sizlersiniz, sizler ne kadar mutlu olursanız gelecek o kadar güvenli hale gelir” dedi.

Yapay zeka ve bilgisayar teknolojilerinin hızla geliştiği bir dünyada bizim de çok daha fazla başarılı mühendise ihtiyacımız var diyen Ünverdi, “Bugün Endüstri 4.0 devrimini yaşıyoruz ve ülke olarak Endüstri 5.0’a hazır olmalıyız. Bunu da ancak araştıran, icat yapan, bilim üreten, teknoloji geliştiren mühendislerle başarabiliriz” diye konuştu.

Günümüz şartlarında rekabetin her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Ünverdi şöyle konuştu:

“Bu nedenle kendinizi nitelikli bir mühendis olarak yetiştirmek zorundasınız. Bu nokta da Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Model Fabrikamıza ve GSO-MEM’e gelerek teoride öğrenmiş olduğunuz bilgileri pratik ile pekiştirerek kendinizi geliştirebilirsiniz.’’

Programa katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Zehra Ünal da, “Gençlerin gelecek vizyonlarını çizme noktasında sizlerle buluşmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bizi burada ağırlayan ve değerli vaktini ayıran Sayın Başkanımız Adnan Ünverdi ve Yönetim kuruluna, değerli bilgiler veren ekibine şahsım ve tüm öğrenci arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Söyleşi soru-cevap bölümü ve görüşlerin dile getirilmesinin ardından sona erdi.