Çelebi ve Pegasus, Antalya ve Dalaman'da güçlerini birleştirdi

Yer hizmetlerini alanında 3 kıtada, 5 ülkede ve 40’tan fazla istasyonda faaliyet gösteren Çelebi Havacılık, hizmet alanını genişletti.

Çelebi Havacılık, Pegasus Havayolları ile yer hizmetleri anlaşmasına imza atarak 1 Nisan 2024 itibarıyla Antalya ve Dalaman'da Pegasus Havayolları uçaklarına hizmet vermeye başladı. Pegasus Havayolları’na 14 istasyonda hizmet veren Çelebi Havacılık, bu anlaşmayla beraber istasyon sayısını 16’ya yükseltti.

31 Mart 2027’ye kadar geçerli olacak anlaşma, Çukurova Havalimanı’nın açılmasının ardından bu havalimanında da hizmetlerin sunulmasını içeriyor. Temel hizmetlerin yanı sıra Çelebi Havacılık, Pegasus Havayolları'nın Antalya Havalimanı'ndaki operasyonlarını desteklemek için bilet satış hizmetleri, teknik denetimler için merdivenler de dahil olmak üzere ekipman kiralama hizmetleri de sunacak.

Çelebi Havacılık, Pegasus Havayolları’nın yanı sıra Antalya Havalimanı'nda toplam 38, Dalaman Havalimanı'nda ise 9 müşteriye hizmet veriyor.

Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü Osman Yılmaz, "Pegasus Havayolları ile iş birliğimizi Antalya ve Dalaman istasyonlarını kapsayacak şekilde genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği, müşterilerimize olağanüstü hizmet kalitesi ve operasyonel mükemmellik sağlama konusundaki ortak kararlılığımızı vurguluyor. Kapsamlı hizmet paketimiz, gelişen havacılık ortamına uyum sağlama yeteneğimizle birleştiğinde, bizi güvenilir yer hizmetleri çözümleri arayan havayolları için öncelikli tercih haline getiriyor." dedi.