  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Şirket Haberleri
  3. Çemtaş, üretime ara veriyor
Takip Et

Çemtaş, üretime ara veriyor

Çemtaş, 4-9 Ocak tarihleri arasında çelikhane ve haddehane ünitesinde üretime ara veriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çemtaş Çelik Makina Sanayi, çelikhane ve haddehane ünitesinde 5 iş günü üretime ara veriyor.

Çemtaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Mevcut piyasa koşulları gereği kaynakların etkin kullanılması ve planlı bakım çalışmalarının yapılması amacıyla 4 Ocak - 09 Ocak tarihleri arasında 5 işgünü Çelikhane ve Haddehane Ünitemizde üretime ara verilecektir. Denge Çubuğu Ünitemiz üretime devam edecektir.” denildi. 

 