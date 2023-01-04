Çemtaş, üretime ara veriyor
Çemtaş, 4-9 Ocak tarihleri arasında çelikhane ve haddehane ünitesinde üretime ara veriyor.
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Çemtaş Çelik Makina Sanayi, çelikhane ve haddehane ünitesinde 5 iş günü üretime ara veriyor.
Çemtaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Mevcut piyasa koşulları gereği kaynakların etkin kullanılması ve planlı bakım çalışmalarının yapılması amacıyla 4 Ocak - 09 Ocak tarihleri arasında 5 işgünü Çelikhane ve Haddehane Ünitemizde üretime ara verilecektir. Denge Çubuğu Ünitemiz üretime devam edecektir.” denildi.