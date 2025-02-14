Çemtaş, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karbonsuz geleceğe ilerliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İklim değişikliği, sanayi ve üretim sektörlerinin karşı karşıya olduğu en büyük küresel sorunlardan biri haline gelirken, Çemtaş bu konuda öncü bir rol üstlenerek yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdi. Şirket, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye’nin karbon azaltım politikaları doğrultusunda karbon salımını minimize etmek için önemli projelere imza atıyor. Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıran Çemtaş, karbon ayak izini 2030’a kadar yüzde 60 azaltmayı ve 2050’de karbon nötr olmayı hedefliyor. Şirketin devreye aldığı çatı ve arazi güneş enerjisi santralleri, toplam elektrik tüketiminin yüzde 55’inden fazlasını temiz enerjiyle karşılamasına olanak sağlarken, karbon salımını da yüzde 30 oranında düşürüyor.

Çemtaş Genel Müdürü Nuri Özdemirel, şirketin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında net sıfır hedeflerini hayata geçirmek için stratejik yatırımlara yöneldiğini belirterek, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gibi ulusal ve uluslararası düzenlemeler, karbon maliyetlerini gerçek bir sorumluluk haline getirirken, biz de bu sürece proaktif bir yaklaşımla dahil oluyoruz. Tüm adımlarımızı gelişmekte olan uluslararası regülasyonlarla uyumlu şekilde planlıyoruz. Bu sayede hem küresel pazarda rekabetçiliğimizi artırıyor hem de sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alıyoruz” dedi.

GES yatırımları devreye alındı

Çemtaş, sürdürülebilir üretim anlayışı doğrultusunda 2.3 MWp ve 2 MWp kurulu güce sahip iki çatı üstü GES faaliyetlerini sürdürürken, 42 MWp kurulu güce sahip Kars arazi GES’i de devreye aldı. Bu projeler sayesinde, şirketin toplam elektrik tüketiminin yüzde 55’inden fazlası yenilenebilir enerjiyle karşılanırken, karbon salımında yüzde 30’luk bir azalma sağlandı.

Özdemirel, bu yatırımların önemine değinerek, “İklim krizine karşı en etkili çözümün doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir enerji dönüşümünden geçtiğine inanıyoruz. Attığımız adımlarla sadece karbon emisyonlarımızı azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji maliyetlerimizi de düşürerek uzun vadeli sürdürülebilir bir iş modeli oluşturuyoruz. Temiz enerjiye geçiş sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir zorunluluk. Attığımız her adım, sadece Çemtaş’ın değil, tüm sanayi sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlıyor. Paydaşlarımızın desteğiyle, çevre dostu ve ekonomik açıdan güçlü adımlar atarak, yeşil bir geleceğe katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.