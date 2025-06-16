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Ekol ve Türk Henkel’in sürdürülebilir tesisine uluslararası ödül

Sürdürülebilirlik vizyonuyla yenilenebilir enerji yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Ekol, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki (MEA) şirketlerin lojistik ve tedarik zincirindeki yeniliklerini sergilediği dünyanın en saygın platformlarından The Supply Chain Excellence Awards MEA'da ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi
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Ekol ve Türk Henkel’in sürdürülebilir tesisine uluslararası ödül
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Avrupa ve ABD’deki yenilikçi uygulamaları 29 yıldır ödüllendiren ve bu yıl ilk kez Abu Dabi’de düzenlenen Tedarik Zinciri Mükemmellik Ödülleri’nde toplamda 19 farklı kategoride, 70’ten fazla şirketin 100’ü aşkın başvurusu değerlendirildi. Ekol, geçtiğimiz yıl güneş enerji santrali (GES) yatırımını devreye aldığı ve Türk Henkel’in operasyonlarını yürüttüğü Ankara Lavanta Tesisi ve tesiste kullanılan elektrikli araç yatırımı ile Sürdürülebilir Tedarik Zinciri kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Abu Dabi’de düzenlenen ödül töreninde Ekol Global Büyüme Yönetimi Direktörü Kaan Sarıer, Türk Henkel ve Henkel IMEA yönetimi ile beraber ödülü teslim aldı.

Lavanta GES, 560 hanenin ihtiyacına denk enerji üretecek

Ankara Lavanta Tesisi’nin 1.395 kWp’lik kurulu güce sahip olan çatı güneş enerji santrali ile yıllık 1.655 MWh enerji üretimi ile 560 hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağı kadar elektrik üretilecek. 800 bin kg CO2 emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunacak yatırım sayesine 36 bin 400 yeni ağaç dikimine eş değer emisyon tasarrufu sağlanacak.

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