Nissan, Renault'daki hissesini azaltmaya hazırlanıyor

Nissan CEO’su Ivan Espinosa, Japon Nikkei gazetesine verdiği demeçte, şirketin Fransız ortağı Renault’daki yüzde 5’lik hissesini satmayı planladığını açıkladı. Mevcut piyasa değerleri üzerinden yaklaşık 640 milyon dolar gelir elde etmesi beklenen satışın, yeni araç geliştirme çalışmalarına kaynak yaratmak amacıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Espinosa’nın açıklaması, Nissan’ın son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklar bağlamında dikkat çekici. Şirket, özellikle Çin ve Kuzey Amerika pazarlarında beklenen performansı gösteremediği için 2024 mali yılını zararla kapatmıştı. Bu süreçte 9 bin işçiyle yolları ayırma ve küresel üretim kapasitesinde yüzde 20’lik kesinti yapma kararı alınmıştı.

2024 yılının sonlarında, Nissan, Honda ve Mitsubishi arasında potansiyel bir mega birleşme görüşmeleri başlatılmış, bu birleşmeyle dünya çapında üçüncü en büyük otomotiv grubunun oluşturulması hedeflenmişti. Ancak 2025 başında Honda’nın, Nissan’ın tam anlamıyla bir yan kuruluş haline gelmesini talep etmesi üzerine görüşmeler askıya alınmıştı.

Donanımhaber'in Reuters'tan aktardığına göre, yeni CEO Ivan Espinosa’nın atanmasıyla birlikte, kulislerde bu görüşmelerin tekrar başlayabileceği konuşuluyor. Özellikle Honda cephesi, Espinosa liderliğinde Nissan ile daha uyumlu bir işbirliği süreci yürütülebileceği görüşünde. Şirket kaynakları, iki tarafın tamamen kapıları kapatmadığını, uygun koşullar oluşursa masaya geri dönülebileceğini belirtiyor.

Nissan’ın Renault’tan kademeli olarak uzaklaşma sinyalleri ve aynı zamanda Honda ile yeniden yakınlaşma olasılığı, markanın içinde bulunduğu dönüşüm sürecinin kritik başlıklarını oluşturuyor. Önümüzdeki aylarda, şirketin atacağı adımlar hem küresel otomotiv pazarında rekabet gücünü hem de yatırımcıların güvenini doğrudan etkileyebilir.