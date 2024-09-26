Çilek’in ana pazar yaşlandı rotayı Körfez ülkelerine kırdı

YENER KARADENİZ/İNEGÖL

Tüm dünyada mobilya pazarından yüzde 4 pay alan bebek, çocuk ve genç odasını odağına alarak kurulan ve bugün 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Çilek Mobilya, strateji değiştirdi. Ana pazar Avrupa’da nüfusun yaşlanması ile yönünü Ortadoğu ülkelerine çeviren şirket, bu yıl BAE, Suudi Arabistan ve Katar’da 39 mağaza birden açacak. Önümüzdeki 10 yılda hem yurtiçi hem de yurtdışında satış noktası sayısını bine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Çilek Mobilya Kurucu Ortağı ve CEO’su Muzaffer Çilek, “500’ü aşan yurt içi ve yurt dışındaki satış noktamızı 10 yılda 1.000’e çıkaracağız. Ayrıca, yine bu yıl İnegöl’deki fabrikamızda yer alan ek üretim tesisini de aktif hale getirerek üretim kapasitemizi yılda 500 bin üründen 650 bin ürüne çıkarmayı planlıyoruz” dedi. 2023 yılında ciroda yüzde 44 adette yüzde 4 artış yaşayan şirket, bu yıl için büyüme hedefini yüzde 55 olarak belirledi. Satışının yüzde 33’ünü ihraç eden şirketin 20 yılda gerçekleştirdiği ihracat ise 375 milyon dolara ulaştı.

Dünya markası olmayı başardık

1996 yılında 3 kardeşin ortak girişimi ile kurulan Çilek mobilya, bugün Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde 50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 250 bin metrekare alanda yıllık 500 bin adet üretim gerçekleştiriyor. 700 kişinin çalıştığı üretim tesisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan muzaffer Çilek, kuruldukları dönem Türkiye mobilya sektörünün iyi bir dönemden geçtiğini kendilerinin de bir alanda uzmanlaşmak adına çocuk ve genç odası alanına yoğunlaşarak ilerlediklerini anlattı. O dönem Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da genç nüfus oranının fazla olmasının bu kararda etkili olduğunu belirten Çilek, yine aynı yıl ilk ihracatlarını da Ukrayna’ya gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. Bugün ABD’den Almanya’ya, Fas’tan Mısır’a kadar 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve her bir ülkenin de farklı standartlarına uygun ürünler geliştirdiklerini belirten Muzaffer Çilek, “Kurulduğumuz ilk günden beri hedefimiz mobilya sektörüne etki eden bir dünya markası olmaktı ve bunu başardık” dedi.

Katar, BAE ve Suudi Arabistan'da mağazalar açacağız

Muzaffer Çilek’in verdiği bilgilere göre bugün şirket Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Ukrayna gibi ülkelerde kendi alanlarında pazar lideri konumunda bulunuyor. Hatta şirket 29 mağaza sayısına ulaştığı Ukrayna’da bir dönem süper marka bile seçilmiş. Ancak hali hazırda ülkede devam eden savaş nedeni ile satışlar ve mağaza sayısı dörtte bir oranına gerilemiş. Ancak Türkiye’de dahil olmak üzere ana pazarlarda genç nüfus oranı hızla düşüyor. Bunun strateji değiştirmelerinde etkili olduğunu dile getiren Çilek, “Avrupa’da genç nüfus hızla azalıyor. En büyük pazarımız Almanya’da her yıl faaliyet gösterdiğimiz alanda yüzde 8, 9 küçülmeler oluyor. Bu da bizim o bölgelere ihracatımızı negatif etkiliyor. Biz de bu yüzden çocuk nüfusunun yüksek olduğu ülkelere yöneliyoruz. Turquality’ye başvuran ilk marka idik sektörün. Şimdi yine Turquality 3 adet Katar, 12 adet Birleşik Arap Emirlikleri ve 24 adet de Suudi Arabistan’da mağaza açacağız” diye konuştu.

Türkiye’de doyum noktasına ulaştı

Çilek Mobilya’nın hali hazırda ihracat oranı yüzde 33 seviyelerinde. Geçmiş yıllarda bu oranı yüzde 45’lere kadar çıktığını dile getiren muzaffer Çilek, “Türkiye’de 277 mağazamız bulunuyor. Bulunmadığımız yer kalmadı. Burada beli bir doyum noktasına ulaştık. Yine mağaza açmaya devam edeceğimiz ama odak noktamız bundan sonraki dönemde daha çok yurtdışı olacak. Hali hazırda tüm dünyada satış noktası sayımız 500 civarında. Önümüzdeki 20 yılda bu sayıyı bine çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

5 milyon çocuğun odasına giriyoruz

Yine Muzaffer Çilek’in verdiği bilgilere göre şirket tasarım ofisinden Ar-Ge merkezine kadar Türkiye’de birçok ilke öncülük etmiş. CEO Çilek, “Tasarım ofisini kurulması ile üniversiteler ile de projeler geliştirdik. Birçok ülkeden tasarım ödülü aldık. O dönemden bu yana bin 150 adet tasarım tesciline sahip olma başarısı gösterdik. 2015’te sektörde ilk Ar-Ge merkezini de biz kurduk. 30’a yakın faydalı model ve patent geliştirdik. Bütçenin yüzde 3’ünü Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Bugün 5 milyon çocuğun odasına giriyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan şirket, Avrupa’da önemli bir de satın alma gerçekleştirmiş. Muzaffer Çilek, “Uluslararası marka stratejimiz kapsamında 2018 yılında Nolte Grup’tan 1896 yılında kurulan Alman markası CS Schmal Möbel’i satın aldık. Bu köklü marka ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Her üç TIR’dan biri yurtdışına gidiyor

Mobilya sektörü bilindiği üzere son dönemde hem iç Pazar hem de ihracatta sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ancak kendilerinin bu dönemde hem adet hem de ciroda büyüme gerçekleştirdiklerini anlatan Muzaffer Çilek, 2023 ciro artışının yüzde 44, adet artışının ise yüzde 4 olduğunu belirterek, “2024 yılı sonunda büyüme oranımızı yüzde 55 olarak hedefliyoruz. İhracatın toplam satış içindeki payı ise ortalama yüzde 33 seviyesinde. Yani her 3 TIR’dan birini yurt dışına gönderiyoruz, son 20 yılda toplam 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi.

15 milyon dolarlık yen i yatırım

Şirket, hem kapasite hem de yenilenebilir enerji hem de Ar-Ge yatırımları için de 15 milyon dolarlık bütçe ayırmış. Muzaffer Çilek, “Yatırımlarımız devam ediyor. 15 milyon doların 5 milyon doları modernizasyon, 7,8 milyon doları GES ve 2,2 milyon dolarını da Ar-Ge’ye ayırdık. Şu an 30 bin metrekare alana sahip lojistik merkezimizin çatısı güneş panelleri ile kaplı. Güney Marmara’nın en büyük çatı GES projesi. 8 GB büyüklükteki kapasite ile 6 bin 600 ton karbon salımını engelliyoruz” dedi. şirket, üretim stratejisi olarak da yalın üretimde dünyanın önde gelen tekniklerinden Japon üretim tekniğini kullanıyor. Çilek, “2008 yılından itibaren Japon Yalın Üretim Felsefesi'ni benimsedik. Hatta Japonya televizyonu bu konuda ‘Avrupa’da Japon üretim teknolojisini benimseyen şirket’ diye fabrikamızdan canlı yaptı” diye konuştu.