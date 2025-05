KOBIL Ventures San Francisco’da vitrine çıktı

Takip Et

Yapay zekanın gelişimi, çeşitlenen güvenlik çözümlerini ve maruz kalınan güvenlik açıklarını da gündemde tutuyor. Kullanımını her alanda ve sektörde gördüğümüz yapay zekanın fırtına etkisi uluslararası konferansların da merkezinde olmayı sürdürüyor. Ülkelerin siyasi hamlelerine konu olan yapay zeka ve güvenlik, küresel çapta birçok lideri bir araya getirerek ortak bir politikayı zorunlu kılıyor. Her yıl on binlerce ziyaretçi ve yüzlerce konuşmacıyı ağırlayan RSA Conference, San Francisco’da binlerce katılımcının katılımı ile kapılarını açtı. “Tek Toplulukta Çok Seslilik” ana teması ile gerçekleştirilen konferansta yapay zeka teknolojilerinin kullanımı, güvenlik açığı yönetimi, uygulama güvenliği ve güvenlikte yapay zeka etiği gibi konuların nabzı tutuldu.

Almanya Bilişim Güvenliği Derneği (TeleTrust) ile konferansa katıldıklarını söyleyen KOBIL Kurucusu ve CEO’su İsmet Koyun, “Güvenlik ve yapay zeka yeni çağın en kritik konularının başında geliyor. Konferansın hafta boyunca sürecek tüm panellerine baktığımızda yüzde 40’ı yapay zeka üzerine odaklanmış durumda olduğunu görüyoruz. KOBIL olarak hem yapay zeka üzerine beş yıldan uzun süredir çalışıyoruz. Biz bu çalışmalara popüler olduğu için değil potansiyeli görerek başladık ve bu sayede erkenden yol aldık. Öncü olmak bizim DNA’mızda var. Bu sayede Almanya’dan Silikon Vadisi’ne uzanan bir yol inşa ettik ve burada yeni platformumuz KOBIL Ventures’ı hayata geçirdik. Hem yapay zeka hem de

dijital dünyayı güvence altına alma yönündeki hedef ve uygulamalarımızla birebir örtüşen bu zirvenin sunduğu akılcı çözümler, daha iyi politikalar ve daha güvenli sistemlerin gerekliliğini savunuyoruz” dedi.

"SuperApp sağlayıcısı konumumuz ile teknolojimizi yeni nesil uygulamaların gelişmesini sağlayacak bir vizyonda kurguluyoruz"

Konferansta yeni nesil mobil uygulamalarda yapay zeka konusunu ele alan KOBIL Ventures Ürün ve Çözüm Lideri Direnç Koyun, “Yapay zekanın etkileri birçok alanda olduğu gibi mobil uygulamalarda da görülüyor. Mobil uygulamalardaki yapay zeka dalgası, akıllı arayüzler yaratırken kırılgan bir yapıyı da beraberinde getiriyor. Uygulamalar daha hızlı bir teknolojiye ulaşırken en kritik olan güvenlik konusunda soru işaretleri oluşuyor. Özellikle veri güvenliği, çok faktörlü kimlik doğrulama, erişim yönetimi gibi mobil uygulamalar için hayati konuların önceliklendirilmesi büyük önem taşıyor. KOBIL olarak, yüksek güvenlikli ve çok katmanlı platform teknolojileri alanındaki deneyimimizi yeni nesil mobil uygulamaların daha ölçeklenebilir ve güvenli geleceğine aktarıyoruz. Avrupa’da referans gösterilen SuperApp sağlayıcısı konumumuz ile teknolojimizi yeni nesil uygulamaların gelişmesini sağlayacak bir vizyonda kurguluyoruz” dedi.

Start-up’lara yeni nesil fırsat

RSA Conference’ta yeni nesil girişimlerin ve start-upların yapay zeka ile hızlı gelişim ve büyüme fırsatı yakalaması önemli konu başlıklarından biri oldu. Yapay zeka odağında iş geliştirme süreçleri de değerlendirilirken, start-upların ve potansiyeli yüksek girişimlerin teknolojik altyapıya erişimi de gündeme geldi. Konferansta yapay zekanın start-upların pazara çıkış süresini hızlandırırken ölçeklendirme ekiplerine duyulan ihtiyacı da azalttığı ifade edildi. Start-upların yapay zeka ile hızlı büyümesi ile bu teknolojiye ulaşmak için kaynak erişiminde zorlandığı da vurgulandı.

Yapay zeka ve teknoloji altyapısına ulaşmakta zorluk yaşayan start-uplar için de yeni bir program sunduklarını ifade eden Direnç Koyun, “Nitelikli start-up’lar sundukları yenilikçi yaklaşıklarla geleceğe dönük büyük bir potansiyeli içinde barındırabiliyor. Ancak teknolojiye ve yapay zekaya büyük yatırımlar yapabilen şirketler ile rekabet etmekte güçlük çekiyor. KOBIL olarak, start-up’lara teknoloji sağlayıcı olarak çözüm ortaklığımızı sunduğumuz yeni bir vizyonu hayatta geçirdik. Start-up’ların teknoloji kalemini geliştirmeyi hedeflediğimiz KOBIL Ventures programının ilk startını Silikon Vadisi’nde verdik. Yeni nesil uygulama yaratmada zorlanan ve potansiyeli yüksek start-up’lara KOBIL’in güvenli teknoloji altyapısını ve ekosistemimizin faydalarını sunacağız” açıklamasını yaptı.