Çimsa, 45 milyon dolar yatırımla kurduğu yeni tesisini devreye aldı

Sabancı Topluluğu’nun global markalarından Çimsa’nın Mersin fabrikasında 45 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilen yeni üretim tesisi, deneme üretimi ve test süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından devreye alındı.

Çimsa’nın inovasyon ve yatırım stratejileri doğrultusunda Mersin fabrikasında gerçekleştirdiği bu yeni tesisle kalsiyum alüminat çimento (CAC) klinkeri üretim kapasitesi yıllık 65 bin tondan 131 bin tona yükseldi.

Çimsa, yapı kimyasalları ve refrakter üretiminde ana girdi olarak kullanılan CAC ürününe odaklanarak sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Deniz yapılarından havalimanlarına, kanalizasyon sistemlerinden sanayi zeminlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan CAC Türkiye'de sadece Çimsa tarafından üretiliyor.

Bu son yatırım, Çimsa’nın global CAC pazarında en büyük üreticiler arasında yer almasını sağlayarak sektördeki etkisini daha da güçlendirdi.

“Globalde en büyük üçüncü üretici konumuna yükseldik”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çimsa CEO'su Umut Zenar, “Çimsa olarak beyaz çimento ve CAC gibi özel ürünler alanında dünyanın lider markalarından biriyiz. Kendi hammadde kaynaklarımız ile ürettiğimiz özel bir ürün olan CAC alanında gerçekleştirdiğimiz 45 milyon dolar yatırım ile yeni üretim tesisimizi devreye aldık. Çimsa’nın mevcut CAC üretim kapasitesini iki katı artırdığımız bu yatırım ile global CAC pazarında en büyük üçüncü üretici konumuna yükseldik. Türkiye’nin tek CAC üreticisi olarak artan üretim kapasitemizi en verimli şekilde değerlendirebilmek için CAC ve özel ürün müşterilerimize Münih'teki Sabancı Teknoloji Merkezi’nden doğrudan ulaşacağız. Ayrıca, teknik destek ihtiyacını da bu merkezle karşılayarak, sektördeki ihtiyaçlara özel çözümler sunmaya devam edeceğiz. CAC ve nitelikli özel ürünlerle çalışan pazarlara daha yakın olacak, bu ürünleri kullanacak müşterilere doğrudan ulaşarak daha etkin bir hizmet sunacağız.” şeklinde konuştu.