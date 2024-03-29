Çimsa’dan 3,1 milyar lira net kâr

Sabancı Holding iştiraki Çimsa’nın 2023 yılı finansal sonuçları ve karşılaştırmalı dönemleri, Sabancı Building Solutions BV’deki hisse artışına istinaden, işletme birleşmesi etkilerini ve enflasyon muhasebesine uyumlu yeniden düzenleme etkilerini içeriyor. Yeniden düzenlenmiş finansal tablolara göre Çimsa’nın FAVÖK’ü yüzde 72 artış ile 3,7 milyar TL gerçekleşti. 2023 yılı net karı, bir önceki yılın varlık satış etkileri hariç tutulduğunda, yüzde 37 artış ile 3,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

2023 yılını başarılı finansal sonuçlarla tamamladıklarını söyleyen Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Geçtiğimiz aralık ayında tamamlanan Sabancı Building Solutions paylarının yüzde 10,1’inin Çimsa’ya devri ile birlikte gerek yurt içi gerekse yurt dışı finansal performansımızı bütüncül olarak paydaşlarımızla ilk defa 2023 sene sonu finansalları ile paylaşmış olduk. Bu işlem ile Çimsa yaklaşık 20 milyar TL ciroya ulaştı. 2023 itibariyle ciromuzun yaklaşık yüzde 57’si yabancı para bazlı satışlardan oluşuyor. Türkiye’nin uluslararası markalarından biri olarak dünyada beyaz çimento ve CAC gibi katma değerli müşteriye özel ürünlerimizle ve sürdürülebilir büyüme hedefimizle küresel yolculuğumuza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yeni üretim tesisimizi devreye aldık”

Umut Zenar, Çimsa’nın beyaz çimento ve CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) alanında dünyanın lider şirketlerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Kendi hammadde sahalarımızdan sağladığımız kaynaklar ile ürettiğimiz CAC ürün ailemizde Mersin fabrikamızda 45 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilen yeni üretim tesisimizi, deneme üretimi ve test süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından devreye aldık. Bu yeni tesisle CAC klinkeri üretim kapasitemizi 2 katına çıkartarak, global pazarın en büyük üçüncü CAC üreticisi konumuna yerleştik. Çimsa olarak hedefimiz ileri teknoloji yapı malzemeleri şirketine dönüşmektir. Bu kapsamda CAC ürün ailemiz bir köprü vazifesi görüyor. Türkiye’nin tek CAC üreticisi olarak artan üretim kapasitemizi en verimli şekilde değerlendirebilmek için CAC ve katma değerli ürün müşterilerimize Münih'teki Sabancı Teknoloji Merkezi’nden doğrudan ulaşacağız. Ayrıca, teknik destek ihtiyacını da bu merkezle karşılayarak, sektördeki ihtiyaçlara özel çözümler sunmaya devam edeceğiz. CAC ve katma değerli ürünlerle, pazarlara daha yakın olacak, bu ürünleri kullanacak müşterilere doğrudan ulaşarak daha etkin bir hizmet sunacağız.”

Son üç yıldır operasyonlarını optimize etmeye ve yerinde üretim yetkinliğini artırarak pazara ve müşterilere yakın olmaya odaklandıklarını belirten Zenar, “Bu kapsamda yılda ortalama 600 bin ton öğütme kapasitesine sahip olacak ABD gri çimento öğütme tesisi yatırımımızın yanı sıra, yine operasyonlarımızı ülkemiz sınırları dışına taşıyacak ve şirketimizi faaliyette olduğu pazarların önemli birer oyuncusu yapacak yeni yatırım fırsatlarına odaklanmayı sürdürüyoruz.” dedi.