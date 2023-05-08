Çimsa’dan ilk çeyrekte 305 milyon lira net kâr

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa, 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Çimsa’nın yılın ilk çeyreğinde cirosu 2.363 milyon TL, net kârı ise 305 milyon TL olarak gerçekleşti. İlk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Çimsa CEO’su Umut Zenar, “2022 yılını başarılı finansal sonuçlarla tamamlamıştık ve bu ivme artarak devam ediyor. Türkiye’nin uluslararası markalarından biri olarak katma değeri ve karlılığı yüksek beyaz çimento ve kalsiyum aluminatlı ürünlerimizle, sürdürülebilir büyüme hedefimizle küresel yolculuğumuza devam ediyoruz.” dedi.



Çimsa’nın enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı yeni yatırımlarına da ilişkin bilgi veren Zenar, şunları kaydetti: “Afyon Fabrikamızda kurulumuna başladığımız GES projemizin ardından şimdi de İspanya Bunol Fabrikamızda 4,2 milyon euroluk yatırımla güneş enerjisi santrali kuruyoruz. ID Energy Group tarafından anahtar teslim kurulacak sistem, 7,2 MW kurulu güce sahip olacak ve yılda yaklaşık 12 GWh elektrik üretecek. 14 futbol sahası büyüklüğünde 100 bin metrekare alan üzerinde 11 bin adet güneş panelinin kullanılacağı GES projesinin 2023 yılında aktif olarak devreye alınması ile fabrikamız enerji ihtiyacının yüzde 16’sını kendi kaynaklarından karşılıyor olacak.”