Çinli klima devi Gree, Türkiye’de yatırım için harekete geçti

MURAT KÜÇÜK

Global satışlarda dünyanın zirvesinde yer alan Çinli klima üreticisi Gree, Türkiye planlarını açıkladı. Türkiye pazarında güçlü bir konuma ulaştıklarına dikkat çeken Gree Klima’nın Türkiye temsilcisi TLC Klima’nın Yönetici Ortağı Sema Tunar, yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret eden Gree Klima Başkanı Dong Mingzhu’nun Türkiye pazarını önemsediğini ve stratejik planlamalara dahil ettiğini söyledi. Mingzhu’nun Türkiye’yi lojistik üs olarak gördüğünü belirten Tunar, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile irtibata geçtik. Mingzhu’ya Çince bir sunum yapıldı ve Türkiye’de yatırım imkânları ile teşvik sistemi kendisine detaylıca aktarıldı” dedi. Tunar, 5 yıl içerisinde fabrika yatırımını hayata geçirmeyi umduklarını söyledi.

60 milyon klima üretimiyle dünyanın zirvesinde

Gree’nin ev tipi klima üretim ve satış hacminde 13 yıldan beri lider olduğunu belirten TLC Klima Pazarlama ve Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Filiz Doğan, “Gree Klima, 38.26 milyar dolar pazar değerine sahip. 2023 yılında 29 milyar dolar satış geliri elde ederken, 4.1 milyar dolar net kar sağladı. Ayrıca, Forbes Global sıralamasında 334’üncü sırada yer alıyor ve 60 milyon adetlik üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük klima üreticisi konumunda” dedi. Türkiye’de 5 bölge müdürlüğü ile hizmet verdikleri bilgisini paylaşan TLC Klima Satış Direktörü Gökhan Külahi, “200 satış noktamız, 300 adet ise servis noktamız var” dedi. Yazın hızlı teslimat ve kurulum ile fark yarattıklarını hatırlatan Gökhan Külahi, “Duvar tipi klima pazar büyüklüğü 2024 yılında 2 milyon 100 bin adete, multi klima ürün adeti 67 bine, VRF sistem ürün adeti 49 bine ve ısı pompasının da 19 bine adete ulaşacağını ön görüyoruz” ifadesini kullandı.