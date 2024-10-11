Alarko Şirketler Topluluğu’ndan kadın girişimcilere destek

Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında önemli bir başlık olarak konumlandıran Alarko Şirketler Topluluğu, kadınların iş dünyasının rekabet ortamında fikirleri ve üretimleri ile daha güçlü yer edinmelerini sağlamak amacıyla 2023 yılında Habitat Derneği ile Girişim Öncüleri Projesi’ni başlattı. Kadın girişimcilere eğitim ve mentörlük desteği sunarak, iş hayatında kalıcı varlık göstermelerine katkı sağlayan projenin önemli bir etabı olan hibe programı ise, katılımcılara işlerini büyütmeleri için maddi destek sunuyor.

Hibe Programı, kadın girişimcilere sürdürülebilir büyüme fırsatları sunuyor

Girişimin Öncüleri Projesi kapsamında, kadınların dijital pazarlama, dijital araç kullanımı, tasarım odaklı düşünme, finansal okuryazarlık, markalaşma ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, kooperatif kurma adımları ile ilgili bilgi ve deneyimlerinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra hibe desteği de veriliyor.

2023 yılından bu yana 2.000’e yakın girişimci kadına ulaşmayı başaran Girişim Öncüleri Projesi’nin önemli bir etabı olan Hibe Programı, kadın girişimcilerin işlerini bir üst seviyeye taşımaları için benzersiz bir fırsat sunuyor. 25 Eylül itibarıyla başvuruya açılan Hibe Programı, kadın girişimcilerin iş dünyasında rekabet gücünü artırmalarına katkıda bulunurken, onlara daha geniş bir pazar erişimi ve sürdürülebilir büyüme fırsatları sunuyor.

Hibe Programı kapsamında dijital pazarlama eğitimlerine katılan ve başvuru süreçlerinde başarılı olan 20 girişimci kadına mentörlük desteği sağlanıyor. Mentörlük sürecinden geçen ve jüri değerlendirmesini başarıyla tamamlayan 10 girişimci kadına işlerini büyütmek, operasyonel süreçlerini iyileştirmek ve markalarını güçlendirmek için bu yıl toplamda 600.000 TL tutarında hibe desteği sunuyor.

Elemeler nasıl yapılıyor?

Ön eleme sürecinde katılımcıların projeye uygunluğu, girişimcilerin Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı olup olmadığı, şahıs veya şirket işletmeleri bulunup bulunmadığı gibi bazı temel şartlar göz önünde bulundurularak detaylı bir şekilde inceleniyor. Ön koşul ise kadın girişimcilerin Girişim Öncüleri kapsamındaki dijital pazarlama eğitimlerine katılmaları. Hibe Programı’nda depremden etkilenen bölgelerdeki girişimcilere ise öncelik tanınıyor. Programa başvurular 30 Ekim 2024 tarihine kadar Habitat Derneği’nin sosyal medya hesapları ve web sitesinden yapılabilecek.